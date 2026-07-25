El tiempo en Neuquén tendrá este sábado 25 de julio un escenario plenamente invernal, con presencia de nubosidad, lluvias y nevadas en distintos sectores de la provincia. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las mayores complicaciones estarán concentradas en la zona cordillerana, donde se esperan precipitaciones en forma de nieve y bajas temperaturas durante toda la jornada. La combinación de aire frío, humedad y viento mantendrá condiciones adversas especialmente en áreas de montaña, mientras que en el centro y norte neuquino también se prevé una jornada fría, con cielo mayormente cubierto y posibilidad de lluvias aisladas.

Neuquén capital: frío, nubosidad y probabilidad de lluvias

En la capital neuquina el sábado se presentará con cielo mayormente nublado y ambiente frío. Las temperaturas se mantendrán bajas durante la mañana y habrá probabilidad de precipitaciones en distintos momentos del día, en el marco del sistema que afecta a gran parte de la provincia.

El viento tendrá presencia durante la jornada, con ráfagas que podrían intensificar la sensación térmica y mantener un ambiente invernal en el área de la Confluencia.

Zapala: jornada inestable con frío y posibles nevadas

En Zapala se espera un sábado con condiciones inestables, marcado por bajas temperaturas y cielo cubierto. La zona centro de la provincia podría registrar lluvias y nevadas, especialmente durante los períodos más fríos del día.

Las autoridades recomiendan circular con precaución en rutas y caminos de la región ante la posibilidad de presencia de hielo o acumulación de nieve en sectores elevados.

Chos Malal: nubosidad y precipitaciones en el Norte neuquino

Para Chos Malal y el norte provincial, el SMN anticipa una jornada fría, con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias. Las temperaturas permanecerán por debajo de los valores habituales para esta época del año. El viento también será un factor a tener en cuenta, principalmente en sectores abiertos y zonas rurales.

San Martín de los Andes: nieve y ambiente muy frío en zonas elevadas

San Martín de los Andes tendrá uno de los escenarios más complejos de la provincia. El pronóstico indica una jornada con probabilidad de nevadas, temperaturas muy bajas y persistencia de condiciones invernales durante todo el sábado.

La presencia de nieve puede afectar la circulación en rutas cordilleranas, por lo que se recomienda consultar el estado de los caminos antes de emprender viajes hacia la zona.

Villa La Angostura: continúa el panorama de nieve en la cordillera

En Villa La Angostura se espera un sábado con nevadas y frío intenso, dentro del período de inestabilidad que afecta a la región cordillerana neuquina. El paisaje invernal continuará siendo protagonista en la localidad turística, aunque las condiciones meteorológicas pueden generar dificultades para el tránsito, especialmente en caminos de montaña. Recuerdan que el uso de cadenas para nieve es obligatorio.