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Ambiente y empleo

Zapala apuesta a un plan para combatir los microbasurales y crea nuevas oportunidades de trabajo

El municipio presentó el programa "Limpieza Ciudadana", una iniciativa que busca fortalecer el cuidado ambiental y reducir la presencia de microbasurales. El proyecto también contempla la conformación de cooperativas de trabajo para generar empleo e impulsar la inclusión social. 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 14:53
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Zapala lanzó el programa "Limpieza Ciudadana" con el objetivo de recuperar espacios públicos y reducir los microbasurales.

La Municipalidad de Zapala puso en marcha el programa "Limpieza Ciudadana", una propuesta destinada a mejorar la higiene urbana y reforzar el compromiso con el cuidado del ambiente. La iniciativa apunta a mantener limpios los espacios públicos, recuperar sectores degradados y disminuir la formación de microbasurales, una problemática que demanda importantes recursos para su erradicación.

Además del impacto ambiental, el plan incorpora un fuerte componente social y laboral. La ejecución de las tareas estará a cargo de cooperativas de trabajo, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo e impulsar la inclusión de vecinos mediante acciones concretas de limpieza, mantenimiento y recuperación de distintos sectores de la ciudad.

El municipio convocó a los vecinos a sumarse al cuidado de los espacios públicos.

Desde el municipio destacaron que el éxito del programa también dependerá de la participación de la comunidad, por lo que convocaron a los vecinos a colaborar evitando arrojar residuos en lugares no habilitados y acompañando las acciones destinadas a preservar los espacios comunes. La propuesta busca consolidar una ciudad más ordenada, sustentable y comprometida con el ambiente.

Las cuadrillas trabajarán de lunes a viernes y el programa se implementará en etapas. En una primera instancia se conformarán las cooperativas de trabajo y se adquirirán los insumos necesarios para el desarrollo de las tareas. Posteriormente, se incorporarán nuevos grupos con el objetivo de ampliar la cobertura y alcanzar más sectores.

El plan combina cuidado ambiental, recuperación de la ciudad y generación de empleo local.

Desde el municipio señalaron que la puesta en marcha de "Limpieza Ciudadana" permitirá avanzar hacia una ciudad más limpia, disminuir la presencia de microbasurales, incentivar la participación de los vecinos en el cuidado del ambiente y generar nuevas oportunidades de empleo local.

 

 

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