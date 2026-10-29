Hay objetos que valen por su historia y otros que guardan una parte de la vida de quienes los conservaron. Lorenzo Brevi, un vecino de Allen, eligió desprenderse de una reliquia familiar para entregársela al cónsul general de Italia, Nicola Bazzani: una medalla de 1870 que recuerda la liberación de Roma y que había pertenecido a su padre, Aurelio.

La entrega se realizó este martes durante la visita del diplomático al Círculo Cultura Italia de Neuquén. Allí, entre representantes de instituciones italianas y autoridades de la región, un objeto que había permanecido durante décadas en un cajón familiar encontró un nuevo destino, ligado a la memoria colectiva de una comunidad que mantiene vivas sus raíces.

La historia detrás de la medalla obsequiada al cónsul general

La medalla no era una pieza más para Lorenzo. Había formado parte de la historia de su padre y atravesado generaciones como un testimonio silencioso de los vínculos con la tierra de sus antepasados. Hijo de inmigrantes italianos, decidió compartir ese legado en un gesto que convirtió un recuerdo íntimo en un homenaje a toda la colectividad.

El destinatario fue Bazzani, cónsul general de Italia en Bahía Blanca, quien recibió el obsequio y expresó su agradecimiento. El encuentro reunió a integrantes de la Asociación Italiana de Allen, otras entidades de la región, autoridades del Círculo y representantes municipales y del Gobierno de Neuquén.

Detrás de la entrega hay una historia que conecta dos orillas: la de quienes dejaron Italia para construir una vida en la Argentina y la de sus descendientes, que conservaron costumbres, recuerdos y objetos capaces de atravesar el tiempo. En el Alto Valle, esa herencia sigue presente en las instituciones, las familias y las actividades que sostienen la identidad italiana.

La medalla de 1870 recuerda un episodio decisivo de la historia italiana: la liberación de Roma, vinculada a la unificación del país. Pero para Brevi también representa algo mucho más cercano: la memoria de Aurelio y el legado que recibió de su familia. Al entregarla, decidió que esa historia no quedara encerrada entre recuerdos privados.