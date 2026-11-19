La Fiesta de la Sidra empieza a tomar forma en Villa Regina y ya tiene a su primer gran artista confirmado. El intendente Luis Albrieu anunció que Banda XXI se presentará el 6 de diciembre, en el contexto de un evento con el que la ciudad busca recuperar una celebración estrechamente vinculada a su identidad productiva.

La confirmación llega a pocas semanas de la realización de la fiesta, prevista para los días 5 y 6 de diciembre, y suma un atractivo masivo a una propuesta que buscará combinar espectáculos, gastronomía, turismo y producción.

El anuncio se produce además en un contexto particular para la región, luego de que Roca suspendiera este año su tradicional Fiesta de la Sidra por cuestiones económicas, una situación que abrió la puerta para que Regina impulsara con fuerza su propia celebración.

Una fiesta con eje en la producción sidrera

Desde el municipio destacaron que la propuesta tendrá una impronta fuertemente vinculada a la actividad que históricamente identificó a la ciudad. La organización prevé la participación de unas 20 sidreras, además de recorridos por establecimientos productivos locales y actividades destinadas a mostrar el proceso de elaboración de una de las bebidas emblemáticas del Alto Valle.

También habrá clases de cocina a cargo de chefs nacionales en el Museo de la Sidra, con el objetivo de integrar la producción regional con la gastronomía. Según adelantó Albrieu en LU 16 la inversión prevista para concretar el evento oscila entre los 150 y 200 millones de pesos.