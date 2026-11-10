Hay nombres que la Patagonia no necesita presentar. Están metidos en su historia, en sus calles, en sus instituciones y en la memoria de generaciones enteras. Artémides Zatti y Ceferino Namuncurá son dos de ellos. Y esta vez fue el papa León XIV quien volvió a ponerlos en escena, recuperando sus historias en un mensaje que tuvo una resonancia especial en Río Negro.

No se trata de dos personajes que compartieron época ni destino. Uno llegó desde Italia y convirtió a Viedma en el territorio de una entrega sin horarios ni condiciones. El otro nació en Chimpay, en el seno del pueblo mapuche, y buscó en la educación y en la formación religiosa un camino para ayudar a su gente. Los dos terminaron trascendiendo las fronteras de la provincia.

La mención de Ceferino Namuncurá recuperó la historia del joven que pasó a la memoria popular como el «lirio de la Patagonia». Hijo del cacique Manuel Namuncurá, nació en Chimpay y tuvo un sueño que parecía demasiado grande para el tiempo que le tocó vivir: convertirse en sacerdote para regresar a su tierra y trabajar por su pueblo.

Su historia también tiene una dimensión que excede la fe. Ceferino buscó en la educación una posibilidad de superación personal y colectiva, sin renunciar a sus raíces. Murió en Italia en 1905, cuando apenas tenía 18 años, pero su figura quedó ligada para siempre a la identidad patagónica. Fue beatificado por Juan Pablo II en 2007.

Artémides Zatti, en cambio, construyó su legado en las calles de Viedma y Carmen de Patagones. Nacido en Boretto, Italia, llegó a la Argentina en 1897 y encontró en la Patagonia el lugar donde desarrollaría una vida dedicada a los enfermos y a los más necesitados. Superó una tuberculosis y cumplió una promesa que terminó marcando su existencia: ponerse al servicio de quienes necesitaban atención.

Enfermero, farmacéutico y administrador del Hospital San José, Zatti hizo de su bicicleta una herramienta de trabajo. Recorría las calles para visitar enfermos, atender a los más humildes y llevar asistencia allí donde hacía falta. No había demasiados recursos ni grandes estructuras detrás de su tarea. Había voluntad, compromiso y una concepción de la salud que ponía a las personas por delante de cualquier otra consideración.

Fue beatificado en 2002 y canonizado por el papa Francisco el 9 de octubre de 2022. Desde entonces, su nombre quedó incorporado al calendario de los santos y a una historia que Viedma reivindica como propia.

La evocación de León XIV vuelve a poner sobre la mesa dos historias que tienen mucho más que un vínculo religioso. Ceferino representa la búsqueda de reconocimiento, educación y oportunidades para los pueblos originarios. Zatti, la entrega cotidiana a los enfermos y la atención de quienes muchas veces quedaban fuera de cualquier prioridad.