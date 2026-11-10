Una artista de Cipolletti será protagonista de uno de los acontecimientos más importantes de la visita del papa León XIV a la Argentina. Se trata de Florencia Olatte, quien fue elegida para tocar el bombo legüero durante el encuentro que el Sumo Pontífice mantendrá con jóvenes en Buenos Aires. La presentación está prevista para este martes a las 20, en el Monumento de los Españoles.

La convocatoria llegó a través de una productora artística encargada de organizar el espectáculo. Según contó la música, el contacto se produjo mediante las redes sociales, donde desde hace seis años comparte videos tocando en vivo, tutoriales y clases de bombo legüero. Ese trabajo, que comenzó a fortalecerse durante la pandemia, le permitió ampliar su alcance y llegar a distintos lugares del país e incluso del exterior.

La música del Alto Valle integrará una banda de siete músicos que participará del espectáculo artístico en Buenos Aires.

En diálogo con el programa Entretiempo que se transmite por AM550, Olatte brindó detalles de su participación y explicó que se conformó una banda especialmente para la ocasión, integrada por siete músicos, además de coristas y un equipo de bailarines. Sobre el escenario compartirá la presentación con Nahuel Penisi, Magui Cén y Valentino Merlo, en un espectáculo que tendrá un repertorio principalmente folclórico, con canciones como «Oración del Remanso» y otros clásicos de la música popular argentina, además de un comienzo con impronta tanguera.

La artista reconoció que recibió la noticia con mucha emoción y que inicialmente decidió mantener la convocatoria en secreto mientras se confirmaba el viaje del Papa. Una vez que se anunció oficialmente su llegada, compartió la noticia con su familia, que recibió la oportunidad con enorme felicidad. Aunque aclaró que no es practicante de la Iglesia Católica, destacó que es creyente y que participar desde la música representa una experiencia única.

La artista cipoleña destacó el orgullo de representar al Alto Valle en un acontecimiento histórico durante la visita del papa León XIV.

Olatte comenzó a tocar el bombo a los siete años, siguiendo una tradición familiar vinculada al folclore. Su papá también es músico y compartieron distintos grupos durante varios años en la región. Ahora, con esta presentación, tendrá la posibilidad de tocar ante una multitud, en un espectáculo que será televisado y que considera un momento histórico para su trayectoria. "Para mí es un honor estar tocando ante tanta gente y representar al Alto Valle", expresó durante la entrevista.

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