El papa León XIV recibió una sorpresa musical durante una cena con obispos argentinos realizada el lunes 9 de noviembre por la noche en la Casa Arzobispal de la Ciudad de Buenos Aires. Los representantes de la Iglesia entonaron a capela el tango Volver, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, en un momento que quedó registrado en video y comenzó a circular en las redes sociales.

La interpretación fue seguida desde la mesa principal por el Pontífice, quien sonrió mientras escuchaba las estrofas de una de las composiciones más emblemáticas de la música argentina. Al finalizar, los presentes lo saludaron con un efusivo "¡Viva el Papa!", acompañado por aplausos a los que también se sumó el propio León XIV.

De la velada participaron el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, y otros integrantes del episcopado.

El gesto tuvo un antecedente inmediato: apenas un día antes, durante su primer discurso oficial en la Argentina, León XIV había recurrido al mismo tango para incorporar una referencia a la memoria, el paso del tiempo y el legado de las generaciones.

León XIV ya había citado Volver en su primer discurso en Argentina

El domingo 8 de noviembre, en el Palacio Libertad y frente al presidente Javier Milei, el Papa sorprendió al incluir una referencia a la obra de Gardel y Le Pera en su mensaje.

"Es un soplo la vida", expresó León XIV, al recordar uno de los versos más conocidos de Volver. Luego agregó que, aunque la vida pasa rápidamente, permanece el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir.

La referencia musical no pasó inadvertida. La elección de un tango tan representativo de la cultura argentina volvió a aparecer durante la cena del lunes, esta vez convertida en un homenaje colectivo de los obispos al jefe de la Iglesia católica.

La historia detrás de Volver, el tango de Gardel y Le Pera

Volver es una de las composiciones más reconocidas del repertorio de Carlos Gardel, con letra de Alfredo Le Pera, su colaborador habitual en la etapa final de su carrera artística.

La canción pertenece al universo de los tangos que construyeron una identidad musical argentina reconocida internacionalmente. Su temática gira alrededor del regreso, la nostalgia, el recuerdo y el paso del tiempo: sentimientos que explican buena parte de su permanencia en la cultura popular.

La obra también está vinculada con la etapa cinematográfica de Gardel. Su difusión trascendió las fronteras argentinas y convirtió sus versos en parte del patrimonio cultural del tango.

El encuentro con los obispos y el cierre con un "¡Viva el Papa!"

El video difundido en redes sociales muestra a los obispos interpretando distintos fragmentos del tango mientras León XIV permanece sentado y sigue la escena con una sonrisa.

La canción llegó hasta su tramo final y, una vez concluida, los presentes expresaron su entusiasmo con el grito de "¡Viva el Papa!".

El aplauso compartido cerró una escena distendida dentro de la agenda institucional del Pontífice, que durante su visita mantiene encuentros con autoridades políticas, representantes religiosos y distintos sectores de la sociedad argentina.

La cena en la Casa Arzobispal permitió mostrar también una faceta más informal del vínculo entre el Papa y los integrantes del episcopado nacional.

Cuándo se compuso Volver y qué relación tuvo con el cine

El tango fue creado en 1934, durante la etapa de colaboración artística entre Gardel y Le Pera. La música corresponde a Gardel y la letra a Le Pera. La canción quedó asociada a la película El día que me quieras, producción de Paramount dirigida por John Reinhardt y protagonizada por Gardel junto a Rosita Moreno.

La película fue filmada en enero de 1935, en los estudios Paramount de Long Island, Nueva York. En ella, Gardel interpreta Volver, además de otras composiciones que integraron su repertorio cinematográfico. El estreno argentino tuvo lugar el 16 de julio de 1935, en el cine Broadway de Buenos Aires.

La letra completa de Volver

La letra fue escrita por Alfredo Le Pera y la música compuesta por Carlos Gardel. Es una obra construida alrededor de tres grandes temas: el regreso al pasado, la nostalgia y la imposibilidad de recuperar plenamente el tiempo perdido.

Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos



Van marcando mi retorno



Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos



Hondas horas de dolor

Y aunque no quise el regreso



Siempre se vuelve al primer amor



La vieja calle donde le cobijo



Tuya es su vida, tuyo es su querer

Bajo el burlón mirar de las estrellas



Que con indiferencia



Hoy me ven volver

Volver



Con la frente marchita



Las nieves del tiempo platearon mi sien



Sentir



Que es un soplo la vida



Que veinte años no es nada



Que febril la mirada



Errante en las sombras, te busca y te nombra

Vivir



Con el alma aferrada



A un dulce recuerdo que lloro otra vez

Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve



A enfrentarse con mi vida



Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos



Encadenen mi soñar

Pero el viajero que huye



Tarde o temprano detiene su andar



Y aunque el olvido que todo destruye



Haya matado mi vieja ilusión

Guardo escondida una esperanza humilde



Que es toda la fortuna de mi corazón

Volver



Con la frente marchita



Las nieves del tiempo platearon mi sien



Sentir



Que es un soplo la vida



Que veinte años no es nada



Que febril la mirada



Errante en las sombras, te busca y te nombra

Vivir



Con el alma aferrada



A un dulce recuerdo que lloro otra vez