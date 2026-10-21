Las clínicas y sanatorios privados de Río Negro comenzaron este miércoles una suspensión de servicios para afiliados de PAMI que se extenderá durante 48 horas, en el contexto de una medida impulsada por la agrupación Clínicas de la Patagonia y Salud Federal.

El conflicto vuelve a impactar de lleno en la provincia, donde el sector privado tiene un papel central en la atención de miles de jubilados. La medida alcanza a consultas, prácticas e intervenciones programadas, mientras que las guardias y emergencias continuarán funcionando con normalidad.

La protesta se produce tras meses de negociaciones sin resultados entre los prestadores, las autoridades de PAMI y organismos nacionales. Las entidades aseguran que el sistema atraviesa una situación crítica debido al atraso de los valores de las prestaciones, las dificultades financieras de clínicas y sanatorios y los problemas derivados del actual esquema de contratación.

Río Negro ya había sido escenario de restricciones

El conflicto no es nuevo para la región. A fines de agosto, clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa ya habían suspendido la atención programada para afiliados de PAMI durante 48 horas, afectando a cerca de 300.000 jubilados y pensionados.

Ahora, las entidades decidieron volver a profundizar las medidas ante la falta de respuestas concretas y la ausencia de avances en las negociaciones. Los prestadores sostienen que el desfasaje entre los costos reales y los valores que perciben se volvió insostenible y advierten que la situación pone en riesgo la continuidad de numerosas prestaciones.

Entre los principales planteos aparece la necesidad de actualizar los aranceles médicos de acuerdo con la evolución de los costos de funcionamiento, regularizar los pagos y revisar el modelo de atención que actualmente rige para los afiliados.

También cuestionan la transferencia progresiva de prestaciones hacia hospitales públicos, una situación que, según indican, incrementa la presión sobre un sistema que ya se encuentra exigido por la demanda creciente.

Los dirigentes del sector aseguran que la falta de definiciones afecta no sólo a los prestadores privados sino también a trabajadores de la salud y a millones de jubilados que dependen de esos servicios en todo el país.

Qué puede pasar durante las próximas horas

La medida fue prevista inicialmente para este miércoles 21 y jueves 22 de octubre. Durante ese período podrían producirse nuevas adhesiones de clínicas y sanatorios de otras provincias. Las entidades remarcaron que el objetivo es lograr una respuesta urgente que permita garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar un deterioro mayor en la atención médica de los afiliados de PAMI.