El espía de la moda

Cristian Navar es politólogo, productor de moda y estilista. Desde su cuenta @diezpasarelas invita a reflexionar sobre las copias, las inspiraciones y la creatividad en el mundo de la moda, las marcas y los diseñadores. Lo hace sin mucha parafernalia, postea fotos espejo de los diseños que compara con el dato de referencia. No usa reels, efectos, ni música. Es que simplemente con lo que muestra logra atrapar a cualquiera.

Su ojo entrenadísimo le hace detectar lo que la mayoría no ve: diseños mellizos, productos calcados, imitaciones perfectas. ¿El veredicto? Se lee siempre en comentarios. “La intención es abrir la conversación, informar, no demonizar, pero sí saber que mucho de lo que consumimos fue pensado y dibujado antes por otras mentes creativas”, explica vía charla telefónica.

SORRY NOT SORRY



El trabajo de espía de la moda lo hace desde hace años, cuando no había tanta masividad con redes sociales pero aún así no podía dejar de encontrar clones por doquier que retrataba con su cámara. De hecho, su archivo fotográfico fue parte de un blog de periodistas que mostraban, allá por el 2016, a las marcas argentinas que copian, y que al final causó tanto revuelo que hizo que una marca mega conocida tuviera que bajar toda una colección por ser copia fiel de Celine. Una pena Cher, se lamentó María.

De esa anécdota, rescata algo: “Nunca tuve un objetivo negativo con postear lo que está pasando en la industria de la moda desde hace años. Yo siempre me cuido con mostrar cosas muy concretas y literales, que no queden dudas que es una copia. Porque cuando se empiezan a ver otros elementos, reversiones o empiezan las dudas, la cosa cambia”, asegura.

“A todos los que yo muestro los conozco y me conocen, muchos me han pedido que vaya a ver sus colecciones o que trabajemos juntos en campañas, por eso saben que si veo algo que me resuena tarde o temprano lo voy a publicar”, reconoce Cristian.

PODRÁN IMITAR…



La última polémica que reflotó el tema surgió hace unos días, cuando Natalia Oreiro debutó con su programa ¿Quién es la máscara? ataviada con un fabuloso vestido fucsia. Cristian lo vió, posteó y al instante su publicación se hizo viral. El vestido en cuestión era una copia idéntica al que presentó Valentino en su última colección. En tik tok se hicieron una fiesta, comparando ese y el vestido del segundo programa, que incluyó los mismos recortes y moños de un Valentino auténtico. Ambos de moldería y hechura impecable confeccionados por el diseñador argentino Manuel González, que en su defensa alegó “realicé el pedido de mi clienta”. Más allá de la perlita, que pudo haber estado digitada o no, el cuestionamiento en este caso pasa por otro lado.

¿Qué pasó con los vestidos copiados que usó Natalia Oreiro? ¿Cómo lo viste?

Ella estaba espléndida, los vestidos estaban perfectamente hechos, pero el tema es pensar si una figura como Oreiro en un programa con tanta llegada se podía permitir usar una copia de una etiqueta internacional tan reconocida. O más bien, ¿no era ese un momento especial para darle espacio a un talento que realmente cree algo pensado para la ocasión y destacando el diseño y creatividad por sobre todo?

Nuestra industria de moda, al igual que el resto, está en crisis, y haber mostrado otras opciones con la masividad de la tele hubiera sido un mensaje muy poderoso y beneficioso. Porque vamos, no es lo mismo que una novia, quinceañera o cualquiera le pida a un modisto hacerse el vestido que vio en una pasarela internacional para usar en una fiesta, que decidir lucir una copia en tv con miles de vistas y otro rédito.

¿Cuál es el fin de dejar en evidencia las marcas y diseñadores más fashion?

Me gusta que el público tenga información para decidir, tanto para elegir como para comprar. Pocas marcas se molestan. Muchas veces hasta termina siendo publicidad, y la mayoría lo siguen haciendo temporada tras temporada por una razón comercial. Quieren participar de una tajada del negocio.

¿Cómo funciona el negocio de la copia?

La cosa es así, lo que hacen las marcas es tener un producto que ya ha sido probado en otro mercado, que saben que funciona y que es un éxito en ventas. El objetivo es asegurarse participar de la torta, hacer que económicamente funcione, y para ello no necesitan diseñadores, sino alguien que sepa identificar tendencias, qué comprar y cómo copiar. Y así, año tras año, la industria de la moda nacional se deteriora cada vez más.

¿Qué le sucede al público en general cuando detecta estas copias?

Por lo general la gente no sabe lo que está consumiendo y eso pasa porque hay todo un marketing alrededor de un producto que hace creer que es algo original de una etiqueta. El tema pasa cuando hay una apropiación tal que hace que grandes marcas presenten como sus “modelos icónicos” productos que son absolutamente copiados de marcas de afuera o de diseñador. Eso ya no es correcto y ahí es cuando al exponerlo la gente critica, se empiezan a cuestionar “¿si es una copia porqué vale tanto?, y al final llega la decepción y el enojo.

¿Creés que hay un límite para la copia?

Todo el tiempo me pregunto e invito a la reflexión de cuándo está bien y cuándo mal. Pienso que hay múltiples factores para analizar, si es con fines comerciales o personales, si las reglas del mercado justifican todo, si los medios de comunicación juegan un rol importante, si lo aspiracional de las marcas nos condiciona... Creo que es algo que sucede, mucho más de lo que se cree, y que tenemos que estar bien conscientes hasta dónde somos o formamos parte.

No solo de copias se vive. En la cuenta comandada por Cristian Navar encontrás además: noticias del mundillo de las pasarelas, los últimos lanzamientos, las colaboraciones de marcas-modelos-empresarias y los outfits en detalle de las personalidades más renombradas. Para estar informada, despabilada, reina, empoderada. Y siempre, terraza.