Preguntados: el icono de los juegos cumple 10 años

Vivimos tiempos en que los usuarios de aplicaciones están migrando continuamente hacia nuevas plataformas, buscando contenidos innovadores que los atraigan y los mantengan entretenidos. El uso de teléfonos inteligentes no para de crecer y ya los motivos laborales quedaron cortos. Hoy en día, el uso se extiende a comunicación, entretenimientos, búsqueda de conocimiento, etc. Y los números avalan esto: según un estudio de Google e Ipsos para el mercado latinoamericano, el 68% de los argentinos, 74% de los mexicanos y 73% de los brasileños no pueden salir de sus casas sin su smartphone.

Indudablemente, el mercado busca permanentemente inyectar nuevas opciones para consumidores que no paran de demandar contenido. Las aplicaciones están marcando el camino - que incluso los medios más tradicionales están buscando recorrer- para llegar a los usuarios con experiencias innovadoras y positivas, que logren una atención y un reconocimiento como nunca antes.

El 68% de los argentinos, 74% de los mexicanos y 73% de los brasileños no pueden salir de sus casas sin su smartphone. Y, en promedio, una persona pasa más de 11 horas interactuando con pantallas, y casi la mitad de ese tiempo se lo dedica a los dispositivos móviles.

Desde hace algunos años, el país se convirtió en un incipiente pero firme exportador de ésta tecnología, con una industria que factura US$ 40 millones al año, cuenta con 75 empresas lideradas por jóvenes con un promedio de 30 años. Es así. La Argentina da sus primeros pasos en un negocio que, a nivel mundial, mueve más millones que el cine.

Argentina es el país jugador de juegos para multiplataformas más importante en América del Sur, incluso por encima de Brasil. Y el resultado de esta explosión de creatividad fue Preguntados, que se convirtió en el videojuego más bajado de la historia en América latina, y en los Estados Unidos estuvo número uno en el Apple Store durante 66 días (el segundo estuvo 35 días).

Preguntados tiene 20 millones de usuarios activos diarios y más de 160 millones de descargas desde que se lanzó en octubre de 2013. Este juego elevó la vara del desarrollo punta a punta; es decir, poder pensar un producto, desarrollarlo y comercializarlo dentro del país.

Máximo Cavazzani, creador de Preguntados, explica que la gran innovación que tuvo el juego fue “la fábrica de preguntas”, que hace que todo el contenido sea producido por los usuarios y que por ese mecanismo, se vuelve particular de cada país.

"Antes de Preguntados cualquiera decía que no se podía hacer un videojuego exitoso acá, pero finalmente se demostró que sí. Nos puso en las grandes ligas y abrió la mente de las personas", agrega el desarrollador.

DE QUE SE TRATA EL JUEGO

Para comenzar una partida, un jugador reta a otro, el cual puede ser definido en forma aleatoria o por cuenta propia por seguirse en redes sociales. La partida se divide en rondas, jugándose hasta 25 en una. El retador inicia la partida, girando una ruleta con seis categorías: Artes, Ciencia, Deportes, Entretenimiento, Geografía e Historia.

Una vez detenida, se muestra una pregunta de selección múltiple con cuatro opciones al jugador cuya temática corresponde a la casilla donde cayó la ruleta. Hay hasta 20 segundos para seleccionar la respuesta correcta. Si responde correctamente, rellena un tercio de su barra de corona ubicada en la parte inferior de la pantalla y vuelve a girar la ruleta. Si no lo hace o se queda sin tiempo, pierde su turno, dándole la oportunidad al otro jugador.

Además de competir con otros usuarios en rondas de preguntas, el juego consiste en generar contenido que luego será votado por el resto, en una suerte de red social, para lo cual el emprendedor tomó el ejemplo de Facebook o Twitter.

“Había juegos de preguntas y respuestas pero el problema era el contenido; los españoles, por ejemplo, querían jugar una cantidad infinita de preguntas sobre España”, aseguró el CEO de Etermax, la empresa que está detrás de este fenómeno lúdico.

Entre arte, historia, deportes y otras categorías, Cavazzani se las ingenió para enganchar a chicos y adultos de entre 15 y 55 años con preguntas que van desde “quién estuvo primero: los árboles o los tiburones?”, hasta temas populares regionales como la corrupción.

“En España, por ejemplo, tenés preguntas de políticos corruptos, acá también; la aplicación te sorprende, estás esperando una cosa y te da otra”, dijo el emprendedor, que confesó invertir bastante tiempo en jugar con aplicaciones suyas y ajenas.

PANTALLA CHICA, ÉXITO GIGANTE

Etermax, fundada en 2009, es hoy una compañía internacional de tecnología con un sólido crecimiento dentro de la industria del entretenimiento y cuenta con un equipo de más de 450 personas, distribuidas en seis países: Argentina, Alemania, Colombia, Brasil, México y Uruguay. La empresa tiene una valuación estimada en 500 millones de dólares y el 80% de sus ingresos es a través de publicidad y gaming.

Desde el barrio porteño de Villa Urquiza para el mundo, no sólo plantó bandera en todos los continentes y tradujo Preguntados a idiomas como el hindi, árabe o coreano sino que logró imponerse en este competitivo mundo sin publicidad tradicional, sólo avanzando con el boca a boca y las recomendaciones. Etermax nunca invirtió en promocionar sus productos y, según su fundador, hasta ahora no fue necesario. “Ser exitoso sin tener publicidad tiene que ver con ofrecer el mejor producto del mundo”, afirmó Cavazzani.

Y es en ese ítem donde, paradójicamente, radica su éxito: la venta de publicidad. Al ser una app gratuita, en un mercado donde cada día se suman más y más aplicaciones para descarga, Etermax monetiza mediante la inclusión de anuncios móviles. Con la posibilidad de incluir publicidad de más de un millón de anunciantes de Google en todo el mundo, a través de banners dentro de la aplicación, la publicidad móvil se convirtió, para Etermax, en el recurso fundamental de sus ingresos.

Esto logró que los números de Preguntados no sean juego; uno de cada ocho latinoamericanos lo tiene en su móvil, ya es entretenimiento de mesa físico en muchos países del mundo y sus ganancias se multiplican año a año.