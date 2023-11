Adicciones: desgarrador pedido de una madre

Desde que las drogas atraparon a su hijo, la vida de Laura Escubilla es un infierno. Los miedos y la falta de respuesta por parte de los organismos del Estado son una constante en su diario padecer. Pide ayuda a gritos y lamentablemente no la encuentra. Es por eso que, con todo el dolor del alma, decidió contarlo.

Laura es de Rosario y, durante una entrevista con Radio Mitre Patagonia, contó que pide la internación involuntaria y no logra convencer a nadie. Ese nadie refiere tanto a los funcionarios de la Justicia como a los responsables del sistema sanitario de esa ciudad.

El muchacho tiene apenas 21 años y no pesa más de 40 kilos. Debería estar en la plenitud de su vida, pero no lo está. Está inmerso en un laberinto. Y su mamá quiere que la ayuden a ayudarlo. Que la ayuden a salvarlo. “No delinque en la calle, pero nos roba a nosotros”, lamentó afligida y repasó una serie de episodios desdichados, que pueden escucharse en el video al pie de esta nota. Se advierte: las declaraciones de Laura son fuertes. Duelen, lastiman.

“Un policía me recomendó solicitar a la Justicia que lo internen involuntariamente, pero me dijeron que eso no es posible”, comentó ¿Por qué? Veamos: “La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros", reza la Ley de Salud Mental.

Según un informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA), nuestro país ocupa la segunda posición en el ranking de naciones con un alto consumo de drogas en la región, solo superada por Uruguay. La investigación abarca tanto sustancias legales como ilegales, incluyendo alcohol, cocaína, marihuana, éxtasis, psicofármacos y otras.

Al tiempo que el Informe Mundial sobre Drogas de 2022 de la ONU también resalta que Argentina presenta una alta prevalencia de consumo de varias sustancias, entre ellas marihuana, cocaína y éxtasis. El caso de Laura –en realidad, el de su hijo– llegó a lo que bien puede considerarse un extremo. Y las respuestas no deberían demorarse. Por ahora, su pedido de auxilio no es más que un grito en el desierto.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: