El poderoso mensaje de un perro optimista, turquesa y neuquino

Isidro nació un domingo de septiembre del 2013 en un departamento de Buenos Aires. Su creador, estudiante en ese entonces, garabateaba líneas sin sentido en la soledad de su escritorio, hasta que una figura tomó forma y color. Se hizo perro, turquesa y de corazón neuquino.

Este simpático perro, es el personaje principal de las historietas del ilustrador neuquino Nico Mendoza. “Isidro aparece hace 10 años, buscando tapar un poquito el vacío que me dejó la imposibilidad de hacer música y buscando la forma de transmitir mensajes”, comenta el dibujante. Y, en las primeras páginas del libro “Es tiempo de isidro”, resume: “La premisa era encontrar un yo moderado (bien moderado) alguien que pudiera expresar lo que yo quisiera, o mejor aún, ¡lo que yo no quisiera!”.

"Isidro combina la fortaleza de los buenos valores con la perseverancia, la ironía y la conciencia social que trae consigo la noción sobre el cuidado del medio ambiente”. Nico Mendoza.

Así, tomando como escenario de su caricaturesco mundo a la ciudad de Neuquén, Nico le dio vida a este personaje agudo, optimista y carismático que, con entretenida ocurrencia se cuestiona situaciones cotidianas, sentimientos y pensamientos que atraviesan a cualquiera. Y, en esta época de fiestas, nos preguntamos qué pensaría Isidro, con su afilado sentido de la reflexión, sobre este atípico fin de año.

Con la impronta de este “perro pintado de amor” (como dice el prólogo del libro de Nico Mendoza, escrito por Oscar Sarhan), el mensaje llegó con una simple pero poderosa recomendación.

“La recomendación de Isidro es que nos miremos hacia dentro, que estemos calmos, respiremos profundo y disfrutemos de nuestros efectos que son los que están siempre en el día a día, y son quienes nos van a hacer más fuertes para salir adelante”, nos transmite Nico que se prende en el juego de darle la bienvenida al 2024, con prudencia y perseverancia; sin prisa, pero sin pausa.

NEUQUINO HASTA LA MÉDULA

Reflexiono, luego existo… Con cada una de sus obras, Nico Mendoza siempre nos despierta pensamientos. ¿A dónde va el tiempo perdido? ¿Cómo recibimos la mirada del otro? ¿Qué llevás en tu bolsa de valores? ¿Qué hacemos por el ambiente? Estas son algunas de las inquietudes que se desprenden del universo de este artista.

La otra gran omnipresencia en sus obras es la neuquinidad. Porque, además de haber creado a Isidro y su colorido mundo ilustrado, Nico es un gran divulgador de la identidad neuquina que fluye, no solo en historietas, también a través de murales e ilustraciones a pedido.

En la última feria del libro, presentó el primer mapa ilustrado de la ciudad de Neuquén en el que recupera los principales puntos históricos. Recientemente dibujó a la fortinera Carmen Funes para el primer videojuego educativo de la Patagonia, sobre la historia de Plaza Huincul. Y también se metió en el mundo de los dinosaurios para ilustrar a los más representativos de nuestra región.

Más allá del formato, soporte o la técnica a la que se entrega, la base de sus creaciones es siempre la misma: “transmitir algo, compartir alguna experiencia o un mensaje atemporal de cuestiones cotidianas que quizás marcan también una foto de lo que es nuestra sociedad en este momento”, reflexiona.

"Es tiempo de isidro", editado durante 2021 fue premiado en la categoría comunicación del certamen de industrias culturales Neuquén Crea 2019 y distinguido con el Sello de Diseño Neuquino 2021.

“A mí lo que me interesa no solo es que se vea la ilustración. Isidro tiene una esencia de cuestiones positivas que a mí me gustaría que sucedan. Es también transmitir mensajes y valores, a veces es a través de una historieta, a veces es un cartón pintado o a veces es un mural con descartes o un dibujo digital. Y, entre todo eso, siempre está la bandera de Neuquén presente. Siempre hay algo patrimonial, de nuestra historia, de la ciudad, de los ríos, monumentos, cuestiones que no hay que perder”, asegura.

De esta forma, este artista lleva la neuquinidad a flor de piel, se le cuela en cada uno de sus trabajos, lo desborda. “Es que yo me siento primero, neuquino y después argentino”, sentencia. Y continúa: “yo canto el himno de Neuquén y se me eriza la piel. Neuquén tiene una diversidad tanto geográfica como territorial que me encanta”.

EL NUEVO MURAL

Con la técnica de arte urbano llamada “eco paste up” (que se trabaja con pegatinas para formar un collage), Nico hace murales en distintos lugares de la ciudad de Neuquén con materiales reciclables. Recientemente finalizó el ultimo del 2024, a pedido de un conocido hotel céntrico, con desechos de bolsas de comercios y afiches publicitarios.

“En este caso, el mensaje del mural lo acordamos con el hotel. Es un mensaje para destacar el turismo local. Trabajé con unos stencils y los dibujos son hechos a mano con acrílicos, marcadores o lo que haya. Los soportes son casi todos reutilizados. Uso mucho papel sulfito y bolsas de comercios, de un montón de marcas, que las intervengo con aerosol. Entonces, más allá de las palabras, el mural también tiene un mensaje de reutilización”, detalla.

“Creo que lo del medio ambiente va por ese lado, más que en palabras, hay que hacer acciones concretas”, remarca mientras acomoda la escalera para treparse hasta lo alto del muro a encolar una colorida pegatina.

ES TIEMPO DE

“De respirar profundo” dice parafraseando a su personaje... Así, este joven gestor cultural, se vale de dibujos para poner en valor la palabra, nos comparte un valioso mensaje de cuidado y amor hacia lo nuestro y nos entretiene con la astucia de sus personajes con su maravilloso universo ilustrado.