Agustín Manzur: “La música te llena de lindas vibras”

Sábado por la noche, a las 23 horas, Agustín Manzur se presentará en vivo en el bar Antares, ubicado en el centro de la ciudad de Neuquén. Es la primera presentación del músico neuquino luego del súper estreno de su último video clip de la canción "Desde Cero".

En este nuevo encuentro, el cantante hará un repertorio que repasa toda su carrera y, claro, tocará algunos temas de su último disco “Vulgarmente” que incluye 11 nuevas canciones de su autoría como Desde Cero, Madrird o Nunca llegues tarde.

A las 23 sonará el primer acorde de la banda y Manzur le dará voz a este nuevo encuentro en vivo que sus seguidores estaban esperando. La última vez que pudieron verlo tocar fue en la reciente edición de La Fiesta de la Confluencia en la que Agustín y sus músicos la rompieron. Ésta vez, la cita será más intimista pero con el power que el cantante le pone siempre a sus presentaciones.

Foto: La invitación está hecha: sábado 25 de marzo a las 23 hs. Reservas a través del Instagram de Antares.

DE A POCO Y DESDE CERO

Manzur va mostrando de a poco el trabajo que hizo en su última producción como solista. A fines del año pasado presentó el video clip del tema “Vulgarmente”, una gran realización audiovisual, rodado en inmediaciones de la ciudad de Neuquén, dirigido y guionado por la productora local Punta de Flecha. Se trató del primer corte del último disco.

Luego, el músico lo volvió a hacer. A principios de marzo, presentó un nuevo video, esta vez de la canción “Desde cero” que relata una historia de amor que termina en desamor. “Ya no quiero volverte a ver”, dice la letra dedicada a quien se aleja pero “con la mejor de las ondas”; pieza que también indaga sobre el peso de las palabras y las manera que encontramos para decir lo que sentimos.

El video de la canción Desde Cero se estrenó el 7 de marzo a las 19 hs a través del canal de Youtube de Agustín Manzur y en todas las plataformas digitales con la que cuenta el músico.

La realización de este nuevo clip, que es el tercer tema que presenta el músico del disco “Vulgarmente”, también estuvo en manos de Néstor Berbel de la productora Punta de Flecha, y de un equipazo de realizadores neuquinos que durante cuatro días de rodaje lo dieron todo con las más de 30 personas que participaron de la superproducción. Porque para darle imagen a la canción Agustín encontró una forma muy particular: convocó a diferentes artistas locales, infuencers, periodistas, amigos e integrantes de la familia que aportaron su gestualidad e histrionismo para dar forma a una pieza audiovisual de lo más colorida y alegre, repleta de miradas y sonrisas enormes que invaden la pantalla a lo largo de los 4 minutos que dura el video.

Foto: casi 40 personas entre amigos, periodistas, influencers, artistas de Neuquén participaron del último video clip de Manzur.

“Pensé en hacer algo donde todos se vean. Hay un montón de videos hechos con ese estilo y me pareció que podía funcionar. Entonces quise convocar a gente que tenga lindas vibras y ganas de participar de algo diferente y divertirse un rato. Eso fue lo más importante. Y en algunos casos, como mi hermano que no se aprendió la letra y como tiene una sonrisa hermosa, el solo se reía. Fue muy lindo que todos estén”, aseguró Manzur que lleva más de 30 años dedicado a la música.

Foto: El 6 de marzo Agustín Manzur convocó a los medios de comunicación para la presentación del video clip "DESDE CERO".

DIRECTO AL CORAZÓN

“Es tan difícil que alguien te escuche, porque tus amigos te van a escuchar, tu familia, tus hijos te van a escuchar, pero si el público no se identifica con lo que contás es muy difícil que se cope” explica el músico que en sus composiciones va siempre ahí, directo al corazón, para hablarnos tanto del amor como del desamor, de la amistad o de situaciones complejas como el suicidio. Y la inspiración viene de todos lados, de situaciones de su propia vida o, a veces, de circunstancias de vida de otras personas que atraviesan vivencias que también son dignas de ser contadas.

Foto: su madre cantante amateur, su padre bajista por hobby. Sin dudas, este cantante lleva la música en la sangre.

Esa sensibilidad para poner una situación en foco y plasmarla poéticamente en una canción da frutos. “Siento que de a apoco la gente se empieza a sumar porque la música los empezó a atraer y eso está buenísimo. Porque veo que crece, que la música se escucha y siento la energía con la que me devuelven comentarios cuando escuchan una canción. Y esa es la idea, que con todas las canciones te puedes sentir identificado porque hablan de las cosas cotidianas de la vida”, reflexiona el músico.

“En Spotify o Yourube me escuchan de Chile, de Perú, de España, de México. Eso está bueno y están buenas las redes porque te dan la posibilidad de ir más allá y empezar a expandir fronteras que es lo que vamos buscando de a poco”, agrega.

Foto: Agustín lleva 30 años dedicándose a la música desde Neuquén y en todas sus producciones pone en valor el talento local para la realización de sus videos.

Para finalizar, le preguntamos ¿Por qué cantás?

“Porque me permite decir las cosas de esta manera, con acordes o melodías que te llenan las vibras desde otro lugar, que van más allá del habla. Ese es el fenómeno de la música, lo que genera cada notita, cada arreglito, cada palabra”, concluyó Agustín que a sus cuarenta y tantos retomó las riendas de su carrera artística y, valiéndose del talento neuquino (músicos, productores, realizadores) le dio gran impulso y no para: se viene un tercer video... coming soon.