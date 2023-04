Reconstruyen el cráneo de un pequeño dinosaurio patagónico

Utilizando técnicas de reconstrucción digital 3D y mediante el uso de micro-tomografías computadas, especialistas del CONICET en colaboración con colegas del Reino Unido y Alemania, lograron elaborar una de las descripciones más completas realizadas en cráneos de dinosaurios ornitisquios argentinos.

Según informaron desde CONICET, esta detallada descripción es del cráneo del Manidens condorensis, un heterodontosáurido que vivió en el Jurásico Temprano (hace 170 millones de años) en territorio que hoy constituye a la provincia del Chubut. Esta especie de dinosaurios ornitisquios, fue descrita en el año 2011 a partir restos fósiles recuperados en la Formación Cañadón Asfalto (Provincia de Chubut) por el investigador del CONICET, Diego Pol, y es el único heterodontosáurido hallado con un cráneo casi completo.

El minucioso trabajo de reconstrucción fue liderado por Marcos G. Becerra, investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET-UNC) y recientemente publicado en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology.

“Los heterodontosáuridos son un linaje de pequeños dinosaurios bípedos, cuyos grandes colmillos recuerdan más a los cánidos y otros mamíferos que a los dinosaurios. Estos dinosaurios tienen un registro fósil extenso en el tiempo (Jurásico Temprano – Cretácico Temprano), pero escaso y fragmentario en cuanto a la calidad del material”, explicó Becerra.

Además, detalló que, debido al pequeño tamaño y la fragilidad de los fósiles hallados del Manidens condorensis, para poder estudiarlos debieron digitalizar los restos mediante el uso de tomografías computadas que permiten obtener imágenes sin dañar las piezas. Y, en Alemania, con la tecnología de las micro-tomografías pudieron obtener cientos de imágenes en forma de cortes, las cuales fueron unidas mediante el uso de un software para reconstruir y modelar de forma digital cada uno de los huesos de este dinosaurio, y reconstruir su cráneo en tres dimensiones.

Foto: Marcos Becerra. Foto: CONICET.

Esta reconstrucción también permitió a los especialistas elaborar teorías sobre los hábitos alimenticios del Manidens condorensis. Basándose en las evidencias morfológicas, sugieren que este dinosaurio estaba menos especializado para una dieta herbívora rica en fibras que otros heterodontosáuridosm y que habría sido un omnívoro facultativo (más generalista en su dieta que otros de su especie).

“Manidens condorensis posee ciertas adaptaciones anatómicas del cráneo relacionadas a una dieta herbívora, pero otras tantas dicen lo contrario. Por ejemplo, las facetas de desgaste en dientes de reemplazo que encontramos aislados en el trabajo de campo, no están muy desarrolladas. Esto sugiere que los dientes no tenían un contacto sistemático entre sí, ni sufrían mucho desgaste antes de ser reemplazados, por lo que no habría procesado mucho la comida dentro de la boca (una masticación similar a la de las especies primitivas de ornitisquios). Por todo esto, interpretamos que no consumía hierbas fibrosas que requieren mucha masticación, aunque podría haber aprovechado hojas tiernas u otros vegetales con bajo contenido de fibra. Incluso, quizás exploraba otros nichos alimenticios”, concluyó Becerra sobre su trabajo.