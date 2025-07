El hermano de Mariana Nannis ventiló lo que sufrió tras pelarse con ella: “Me hizo brujerías”

La interna familiar entre los Nannis y los Caniggia sigue dejando tela para cortar. Esta vez, quien decidió romper el silencio fue Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, que en una entrevista televisiva compartió detalles inéditos del conflicto con su hermana, con quien no mantiene contacto desde noviembre del año pasado. Lejos de buscar una reconciliación, reveló que su vínculo está completamente roto.

Según contó en diálogo con LAM, la pelea entre ellos tiene raíces profundas que se remontan a más de dos décadas. “La relación está terminada. Todo comenzó por temas de plata, por la sucesión de mi viejo”, explicó. Además, acusó a Mariana Nannis de haber demorado intencionalmente el proceso legal durante años con el fin de perjudicarlo: “Todo lo hizo a propósito para que no tenga nada”.

Pero lo más impactante llegó cuando Gonzalo Nannis mencionó un costado oscuro de su hermana: las supuestas brujerías. Al ser consultado por los rumores, no dudó en confirmar: “A mí seguro que sí. No tengas dudas”. Y sumó un recuerdo perturbador de su madre: “Mi vieja decía: ‘Esta es una hija de p…’. Las madres ven cosas que uno a veces no ve”.

En la entrevista también habló del presente incierto de Mariana Nannis, quien estaría pasando un mal momento económico. Gonzalo Nannis aseguró que, tras separarse de Claudio Paul, su hermana malgastó todo el dinero que había conseguido. “Vendió uno de los departamentos en Miami para pagar el otro y a los diez meses ya no tenía un peso”, señaló con dureza.

El exrepresentante de Claudio Caniggia también describió decisiones financieras erráticas por parte de su hermana, como mantener un departamento vacío durante 30 años, pagando sumas altísimas en impuestos y mantenimiento. “Son más de tres millones de pesos tirados. No le da para hacer negocios, no salió a mi papá”, disparó.

Además, Gonzalo Nannis destacó el desgaste emocional que vivió durante todos estos años de enfrentamientos. “Perdí tiempo, salud y hasta relaciones personales por culpa de todo esto. Mariana no solo me dejó sin nada, también me arrastró a una situación límite”, confesó. Según él, no hay marcha atrás: la herida está demasiado abierta y el vínculo, completamente roto.

Cuando le preguntaron si aún sentía algún tipo de afecto por Mariana Nannis, la respuesta fue tajante: “¿Es un chiste la pregunta? No, ya me cagó muchas veces. Si pasara dos días de lo que yo viví, se mata. Ella es la responsable de todo”.

También dejó en claro que, en la comparación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Cannigia, hoy prefiere mantenerse alejado de su hermana. “Si me preguntás quién es mejor, te digo él. Pero no porque sea buen tipo, sino porque al menos no es familia. A esta altura, eso pesa”, sentenció.

La historia suma un nuevo capítulo al drama familiar que envuelve a los Caniggia-Nannis. Mientras Mariana permanece en silencio, su hermano no descarta seguir contando verdades que, hasta ahora, habían permanecido ocultas.