Otra gran hazaña del Messi de la pesca: capturó una trucha gigante en el Limay

Si hablamos de pesca con mosca en Neuquén, enseguida se nos viene a la cabeza el nombre de él, el hombre que casi no necesita presentación para los amantes de este gran deporte, porque es el “Messi de la pesca con Mosca”. Sí, estamos hablando del instructor Matías Fernández Carro, que nuevamente sorprendió a todos porque el fin de semana pasado volvió a hacer una de sus andanzas y coronó un día maravilloso pescando un gran ejemplar de trucha marrón.

El impresionante ejemplar de trucha marrón que arrojó nada menos que un peso aproximado de 4 kilos, provocó la admiración y sana envidia de sus colegas y amigos que estaban pescando a su lado.

La gran hazaña ocurrió cuando Mati, junto a sus amigos emprendieron viaje desde Neuquén a Arroyito a la zona del Limay Medio, con la esperanza de que sea otro gran día de pesca y capturas.

“Veníamos pescando muy bien durante toda esta temporada y ya había visto que en el Limay Medio había pesca de truchas muy buenas y por eso decidí emprender viaje luego de hacer un recalculo de la zona. Además porque ¡No me quise perder la oportunidad de tener un gran ejemplar entre mis manos!”, contó a Mejor Informado entre risas.

“En la zona de Arroyito las truchas marrones están empezando a aparecer en cantidades importantes y por eso con mis amigos decimos agarrar las cosas, acampar, comer asado y pasar un grato momento entre captura y captura”, algo que nunca puede faltar cuando Mati sale con su grupo a pescar.

“Ya fui con una gran expectativa de que me iba a encontrar con una gran trucha y que no la iba a dejar pasar”, contó y dijo que “no es la primera vez que pesca una ejemplar de esas características”. Además, aclara que él lo toma como un deporte, por ese motivo todos los peces son devueltos nuevamente a los ríos o lago.

Sobre como fue el precisó momento donde tiró la mosca y pescó la trucha marrón, explicó que el sábado cruzó la represa de Arroyito y “llegó caminando desde Puesto Rivas”, como si fuera fácil sacar un ejemplar de estas características.

Con respecto al peso de la trucha, de forma sonriente y pícara expresó: “lo dejó a cargo de la cabeza de los pescadores”, y agregó que “justo en ese momento no tenía centímetro ni balanza, por eso pesó entre 3 y 10 kilos”, una forma que tienen los pescadores cuando el peso exacto no lo tienen. Pero a ojo de buen pescador, si nos guiamos por las imágenes, no hay dudas de que el ejemplar del último fin de semana pesó alrededor de 4 kilos.

Mati es instructor de pesca con Mosca y un amante de este deporte desde la cuna, en su casa tiene un taller donde pasa largas horas haciendo sus propias moscas pensando en cuál es la mejor pluma para que cada ejemplar se sienta atraído por él.

En esta oportunidad, y cómo era de esperarse, antes de irse a Arroyito, agarró sus materiales tan precisados y solo pensó en esa trucha marrón que próximamente iba a tener entre sus manos. Por eso, le puso cola de ciervo y una pluma para que se pareciera lo más posible a una pequeña perca. Para capturarla, uso una caña N°7, una línea de hundimiento con alcance de entre 8 y 30 metros, un leader de 2.70 y una terminación de 0,28.

Para conocer más sobre las capturas de Matías Fernández Carro, podes visitar su Instagram moscaspatagonicas_flyshop