Roxana Pescader: la nadadora que desafió al tiempo y al frío

Roxana se ríe. Durante el rato que dura la entrevista reirá varias y largas veces. Le sobran los motivos. Acaba de volver hace apenas unos días de Estonia, donde compitió en el Campeonato Mundial de Natación de Invierno 2024 en Tallín. Allí, en el Puerto de la ciudad, sobre el Mar Báltico, donde participaron más de 1.300 nadadores de 40 países, ella se tiró a la pileta de 25 metros con el agua a temperaturas de 1.5°C y sensaciones térmicas bajo cero.

La Delegación Nacional sumó 26 medallas en total. Roxana le sumó 6: 5 doradas y una plateada.

25m mariposa – 2° puesto, 17:40.

200m libre – 1° puesto, 2:43.50.

50m libre – 1°, 34:96.

450m libre – 1°, 6:30.01.

25m libre – 1°, 16:05.

100m libre – 1°. 1:16.28.

Cabe destacar que el uso de trajes de neoprene o cualquier otro elemento de protección térmica, está prohibido.

EL MUNDO ACUÁTICO DE ROXANA

Roxana Pescader es de Bariloche, se mudó ahí hace muchos años, luego de una infancia en Mar del Plata y varios destinos en el medio siguiendo a la familia. Y acá un dato que puede sorprender: la multicampeona mundial tiene 54 años.

Su mundo acuático tiene un punto de partida: el asma que le diagnosticaron a los 7 años. La natación era, entonces, la recomendación médica parta tratarlo. Ahí, en Mar del Plata, se sumergió por primera vez para nunca parar. Aunque algunos años detuvo su pasión, como cuando tuvo que mudarse con su familia a Ushuaia un año y al volver a su ciudad natal no retomó la actividad: “Dolió un poquito, tenía 15 años, estaba en lo mejor de la natación, fue duro pero había que seguir a la familia, nos fuimos a Ushuaia, hice el 4to año allá, volvimos al año a Mar del Plata y ya había dejado de nadar. Después me dediqué a trabajar y deje todo".

Estudió varios idiomas (habla inglés, italiano, francés y portugués) y desembarcó en Bariloche con esa destreza para volcarse al turismo. Trabajó en AVIS, en el aeropuerto, en hotelería, hasta que decidió meterse en el profesorado de educación física. Una vez recibida, quedó embarazada. Es ese acontecimiento el que la conecta nuevamente con al agua. “Quizás como una forma de terapia, el agua que siempre me ayudó. A nivel personal y de salud. Es volver hacer algo que me abra un poco el corazón (ríe)”.

“Ahí tenía 30 años. Arranqué en el club Pehuenes, había una sola pileta en Bariloche en esa época. Aprovechaba que trabajaba en alquiler de autos, me iba a los kilómetros, nadaba un rato a la mañana, y cuando tuve a Nico lo quise llevar a nadar, a mi mundo, que supiera desde bebé lo que es agua, que tuviera como defenderse. En ese momento me vieron nadar y me propusieron correr mi primer Torneo Argentino. Me hablaron de Máster, la verdad no conocía esa categoría, no sabía que se seguía nadando después de los 20 años", recuerda.

El torneo era Argentino, Sudamericano y en Mar del Plata, su ciudad natal. El giro del destino jugando a pleno: la posibilidad de volver a competir después de muchos años y frente a su mamá que iría a verla. Pero, preparando ese torneo y a pocas semanas de viajar, la noticia de la muerte de su madre la hizo tambalear. “Me dije, más allá del dolor, lo tengo que hacer. Fui y salí subcampeona argentina en 50 metros mariposa y en las demás categorías, había quedado entre las primera cuatro”.

Ahí, en ese momento ambivalente, arrancó su tremenda carrera. Al año siguiente viajó a Venezuela y ganó 6 medallas de oro.

En 2019, Roxana también ganó 6 títulos sudamericanos de natación Máster en Paraguay.

AGUAS FRÍAS

“La competencia de aguas frías era mi sueño desde hace algún tiempo y estar en un Mundial era soñado también desde hace mucho. Estaba la pileta que a mí me gusta, sabía que me iba a ir bien pero nunca a este nivel”, cuenta sobre su desembarco en esta disciplina. Y para adaptarse a la temperatura del agua y entrenar, estaba en el lugar ideal.

“El año pasado me metí todo el año en los lagos hermosos que tenemos, eso es algo maravilloso, disfruté mucho de hacerlo, elegimos el Morenito Chico (lago) que es muy caliente en verano por ser chico, pero muy frío en invierno también, incluso más que el Nahuel Huapi. Llegábamos en el auto a la orilla, con mi marido que es mi entrenador físico y además es guardavidas. Empezamos metiendo los pies, de a poquito, después todo el cuerpo, después nadábamos 50 metros y así día a día empezamos a mejorar”, cuenta Roxana.

Su primer objetivo fue la Copa del Mundo de Calafate 2023. “Nadaba dos veces por semana, durante todo el año pasado, sumado a mi entrenamiento de pileta que jamás deje de lado. Llegamos a Calafate muy bien entrenados y nos fue muy bien. Salí campeona del Mundo nadando 1 km a temperaturas de agua de 1 grado, frente al imponente glaciar Perito Moreno, Bahía de los Témpanos, en el Lago Argentino. Y lo increíble fue que ese día, por el viento, salieron los témpanos a la superficie, nadamos entre témpanos, fue maravilloso”.

Después de esa experiencia, ganó su pasaje a Nadando Argentina para representar al país en el Mundial de Estonia más una beca. La ayuda de la Provincia de Río Negro, del Municipio de Bariloche y de la Secretaría de Deportes de la ciudad fue lo que le permitió soñar con llegar bien preparada. Pero todavía no alcazaba. Una rifa, ayuda de familia, amigos y otros nadadores completó la suma necesaria para ir a Tallín, a zambullirse en las aguas a 0 grados del Mar Báltico y traer al país esas 6 medallas con forma de oso.

- ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguís trazando nuevos desafíos?

- Es una adicción linda competir. Voy a hablar con Roxana Pescader (ríe), tratar de organizarme, elegir los objetivos de este año. En dos años está el Mundial de Finlandia, hay tiempo de juntar plata y prepararse, ver en qué puedo mejorar. En un mes me voy a Buenos Aires, al Parque Roca, a competir al Torneo Argentino, una pileta hermosa. Ahí decidiremos en cuáles disciplinas voy a competir. Iré a Calafate que se vuelve a hacer este año la Copa del Mundial allá y en octubre está el Sudamericano acá en Argentina. Que siempre nos toca en Brasil, en Ecuador, Perú, este año toca acá y nos da un poco de descanso al bolsillo porque son muy costosas esas competencias.

El “hablar con Roxana Pescader” tiene una explicación: Ella es su propia entrenadora. Y llama Roxi a la nadadora. “Nos entendemos muy bien”, finaliza. Riendo, si.