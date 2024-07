¿Qué comida elegir para disfrutar un día en la nieve?

En un día de nieve hay muchas cosas divertidas que se pueden hacer: salir a sacar fotos, tener una guerra de nieve, hacer muñecos, raqueta, tirarte en trineos, culopatin, esquiar o hacer snowboard. Lo importante es que no te falten los alimentos que aporten toda la energía necesaria para mantenerte activo y cuidarte del frio. Muchas veces llevas una mochila con comida, por eso hacer una buena elección de alimentos es fundamental para disfrutar un día entero en la nieve.

La primera comida del día es el desayuno, es aconsejable que sea calórico y energético ya que nos espera una larga jornada por delante. Un ejemplo de desayuno completo y saludable puede ser yogur natural sin azúcar, con frutas variadas como banana, naranja, manzana… también se puede combinar con cereales integrales como avena. Otro ejemplo sería una tostada de pan integral con queso, acompañado siempre con algo de fruta. Son dos desayunos ricos en proteínas y grasas saludables que tienen el aporte justo para afrontar un día de nieve.

Es aconsejable llevar en la mochila snacks saludables que nos aporten energía y saciedad, pero no pesadez. Los frutos secos, la fruta, el chocolate negro con un porcentaje igual o superior a 85% de cacao son buenas opciones. También podes incluir pasas, o cualquier fruta deshidratada para comer cuando haces un descanso.

A la hora del almuerzo y la cena siempre es buena elección optar por carbohidratos como un plato de pasta o arroz integral, sin olvidarnos de las verduras y de las proteínas, para recuperar la energía perdida. Otra opción igual de válida sería una buena ración de legumbres, son una óptima fuente de proteínas vegetales, energéticas y muy nutritivas.

No te olvides del agua. Cuando haces actividad física es muy importante mantener el cuerpo hidratado. Cuando estamos en la nieve, debido al esfuerzo físico y a la altitud, nuestro cuerpo se deshidrata. No olvides tomar sorbos de agua cada cierto tiempo, aunque no tengas sed.

Lo ideal cuando estamos mucho tiempo en la nieve, es no dejar pasar muchas horas entre comida y comida. Te recomendamos comer algo cada 3 horas aproximadamente para ir recuperando energía de forma progresiva.