El corazón tiene razones que la razón no comprende

Por @lachicadelosastros

@sorormystique

Esta semana cerramos el mes de julio, para dar comienzo a un agosto muy revolucionado sobre todo en materia vincular. Este mes será muy movido, ya que tenemos un cielo muy mutable. Los signos más afectados serán: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Mercurio ya esta en el signo de Virgo pero comenzará su fase retro el día 4 de agosto, por lo tanto eso traerá un estado de revisión y resignificación de ciertas vivencias que parecían superadas o cerradas.

A su vez tenemos dos grandes momentos astrales, el mismo día 4 de agosto se da la Luna Nueva en Leo, y en esos días la cuadratura de Venus a Urano, entonces se vienen grandes momentos astrales de revelación, de clarificación, de re-conexión con lo que nos hace vibrar nuestro corazón.

Podemos estar repasando situaciones, o bien volviendo a pasar por lugares emocionales, o mentales para poder hacer balance, y ver con más claridad hacia dónde vamos y qué queremos manifestar. La instancia de retrogradación nos muestra que a base de repetición, logramos la integración. Integración de esos aprendizajes que nos van a liberar emocionalmente para lograr un camino más autentico y sentido, para lograr más sinceridad con uno mismo y con los otros.

De dónde venimos

Venimos de un poderoso contacto del Sol a Plutón, dejando el piso supermovido. Plutón nos mostró por donde hacer ese pulido existencial que necesitamos para conectar con nuestro poder personal, para sentir que nos estamos correspondiendo en necesidades profundas. Plutón es un agente transformador almico, nos muestra cuales son esos aspectos de nuestra vida en los que necesitamos hacer détox, para purgar ahí donde sentimos que algo nos puede o nos oprime. Nos mostró dinámicas de dependencia donde no podemos ser auténticos, donde no nos sentimos cómodos o bien el costo de manipular la realidad a nuestro capricho. Plutón el maestro de las sombras destrona todo lo que se construye sobre cimientos falsos, donde no estamos siendo verdaderos e injustos.

Hacia dónde vamos

Antes de pasar a Virgo, Venus el planeta del amor va a hacer una cuadratura a Urano en Tauro. Esto va a traer un giro inesperado sobre todo en temas de relaciones, vínculos y maneras de vincularse. Cortes abruptos, giros repentinos. Atentos por que este contacto puede traer reacciones eléctricas, intempestivas, impulsivas, que nos lleven a querer explorar a buscar, a ser curiosos, a probar lo que quizás antes no nos animábamos, pero hay que tener en cuenta que todo lo que suceda con este transito es pasajero.

Las relaciones que surjan de manera espontánea en este tiempo tienen la característica de ser poco convencionales, erráticas y momentáneas, son como un trampolín para desarmar viejas creencias que nos mantienen desconectados de nuestros deseos mas profundos. Esto se puede sentir como algo que nos permitimos hacer de manera diferente, para revisar lo que realmente queremos vivir en nuestras vidas.

Todo lo que sucede en este tiempo será transitorio, y en forma de rayo sorpresivo nos va a ayudar a transicionar, tiene la misión de reacomodarnos para comenzar a gestar una nueva realidad mas honesta con lo que hace latir nuestro corazon.

El día 4 de agosto la Luna comienza su fase nueva en Leo y nos lleva a querer conectar con lo verdadero, con "los reales" es decir con esas relaciones con las que podemos ser, donde podemos brillar auténticamente y donde somos valorados, reconocidos y potenciados.

Ese mismo día 4 de agosto, Mercurio comienza a retrogradar hasta el 28 de Agosto, invitándonos a re-visar, a re-pensar, re-significar, rectificar, re-sol-ver. Estaremos volviendo a mirar situaciones que aun no cerraron para poder reconsiderar lo que sentimos y hacia donde queremos dirigir nuestra vida.

Comienza agosto y esto se trata de situaciones que nos llevan a descubrir y o revelar, lo que realmente sentimos y no nos permitíamos hasta el momento. Estos tránsitos nos muestran donde estamos haciendo las cosas solo por pura apariencia, o sosteniendo relaciones por conveniencia, por figurar o bien por puro mandatos internos de estatus, de creencias impuestas. Urano nos muestra donde hacemos las cosas por complacer a otros, donde estamos enajenados por creencias sociales, haciendo lo políticamente correcto.

Esta configuración nos trae un gran refresh, para conectar con lo sencillo, esencial y poder revelar lo que nos conecta de verdad. El rayo de Urano cae ahí donde todo sea falso, acartonado, donde haya rigidez, donde no haya sinceridad y una necesidad de independizarse. Debes saber que con Urano todo cae por su propio peso.

La paciencia se pone a prueba este mes, por que vamos a querer realizar cambios abruptos, sobre todo en la forma en la que estábamos haciendo las cosas y Mercurio nos pide pausa. Mercurio nos pone en ese mood de orden y organización. Nos va a conectar con todo lo que dijimos pero no hicimos, con todo aquello que dejamos colgado. Y nos va a dar una lección ahí donde no nos correspondimos con lo que nos comprometimos, ahí donde nos autoengañamos por pura complacencia de valores que ya no nos identifican, allí donde no nos escuchamos.

Mercurio RX lejos de ser un obstaculizador es esa pausa necesaria para poder hacernos cargo de todo eso que no hicimos pero que nos debemos. Que quiero crear, como me siento con la visibilidad, que quiero mostrar que no, como quiero conectar con los demás, con quienes quiero conectar, como me siento en mis relaciones, donde pongo el valor, son algunas de las preguntas que nos vamos a estar haciendo.

Por otro lado Marte en géminis esta haciendo una cuadratura a Mercurio y mas adelante contactara a Júpiter y esto se sentirá como procesos creativos que se aceleran, toma de decisiones, se siente una presión en el aire para tomar acción. Pero Mercurio pide mesura, y que nos tomemos el tiempo que necesitamos. Entonces todo este contexto astral se puede sentir como un desespero por querer hacer publico alguna situación que no esta del todo definida o sentida realmente. Toda este combo en el cielo nos indica que para avanzar hay que poder tomar responsabilidad y madurar, cerrar capítulos y lograr orden emocional. Ser coherente con lo que sentimos y queremos gestar.

Ya a partir del 5 venus en virgo nos pone en sintonía con nuestra salud, con todo lo que necesitamos para sentirnos bien y en paz, ajustes de rutinas y de nuestro cotidiano discurrir, de situaciones que quizás queremos desde la mente pero que finalmente no nos hacen bien y en este sentido será el cuerpo la guía. Tu cuerpo, tu maestro. Estos días es importante registrar en nuestra corporalidad como nos sentimos, eso que nos revitaliza, y eso que nos drena energía, pues será una potente información para hacer cambios en pos de esta nueva realidad que queremos gestar.



En lo social

Todo el mes de agosto se sentirá la gran oposición del Sol a Plutón en Acuario. Esto estará trayendo un clima de tensión todo el mes con grupos sociales que querrán cambios radicales, sobre todo ante situaciones que se impongan de manera autoritaria y donde haya abusos de poder.

La tensión de Venus y Urano pueden estar trayendo un periodo de transvaloración, es decir un cambio abrupto de valores en materia de economía que puede llevar al colectivo al hartazgo y a la reacción radical hacia una liberación de situaciones que se sienten como opresión.

Todo lo relacionado a tierras y territorio estará en la agenda social. Por otro lado seguimos insistiendo que pueden darse situaciones de cambio climático abruptos. Temas con la alimentación y o desabastecimiento de alimentos también estarán a la orden del día.

Es una semana para estar atentos a lo que se revela, para enfocar en lo que nos hace vibrar de verdad el corazón, y para reorientar así como y con quienes vamos a transitar esta segunda mitad de año.

recordemos que no existe otro mundo, existe otra manera de vivir en el.

Estrellas para todos.