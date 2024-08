Astrología: Una semana para re-actualizar el software existencial 

Por @sorormystique

"El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos", escribió Marcel Proust. Mercurio que esta en su fase retro se junta con el Sol a los 26 grados de Leo y activa las notificaciones de vida, nos pone en jaque ahí donde nos estábamos contando un cuento de fantasías. Por que además los titanes Saturno, Júpiter, Urano y Plutón están metidos en esta salsa astral y estarán montando escenas para la transformación.



De dónde venimos

Venimos de una poderosa lunación en Acuario que esta moviendo las masas, es una luna de revolución en las ideas y de revelación, de caída de los grandes relatos. Pues Plutón también transita por el signo de Acuario y no nos olvidemos que este Titan nos pondrá a prueba como humanidad en todos esos cuentos que nos contamos hasta acá. Esta luna nos permite ver con claridad que ideas nos están vendiendo y estamos comprando, que creencias estamos consumiendo cuales son todos esos pensamientos que le dan sentido a nuestra acción, que nos mueve y como estamos siendo pensados y utilizados por creencias que ya están caducas.

Con Urano en tauro en tensión a esta lunación, se dinamitan viejos modelos de pensamiento, viejos patrones de acción. Urano quiere transformación de todas esas programaciones que te mantienen ahí atrapado en un loop pasado.

Por qué Urano llego para remover, para sacudir, es anti-represivo, es anti-opresivo. No es solo lo humano lo que llama, es la tierra también que reclama. Tauro representa la tierra, y en ese sentido muchos de los aprendizajes que estaremos teniendo tienen que ver con volver a la sencillez, observar la vida desde una perspectiva más simple, disfrutar y valorar los aspectos sencillos de esta puesta en el mundo.

Esta luna nos ofrenda esta posibilidad de honrar lo que realmente vale la pena vivir, de despedirnos de antiguas maneras de vincularnos y de aquello que hemos creado o proyectado en fantasía para con nosotros mismos y con otros. Esta es una nueva conciencia vincular que se esta manifestando y exige mas sinceridad para mayor integridad, esto convoca nuestro compromiso. Mas escuela de la escucha interna para poder construir y fortalecer constelaciones con Otros.

Con esta energía estamos disponibles para que lo auténticamente propio amanezca. Lo que somos no es lo que hacemos para ser, esa es una trampa propia de estos sistemas que nos quieren despotenciados en la resistencia. Lo original, lo que viene desde el origen es anterior a los mandatos ancestrales. Esta configuración nos muestra el si mismo solar que brilla en cada uno de nuestros horizontes existenciales.

Hacia dónde vamos

Todavía sigue muy activa la cuadratura entre los titanes Júpiter que anda por Géminis y Saturno transitando por Piscis. Y también la unión de Mercurio y el Sol en el punto medio de su retrogradación. Todo esto puede traer demoras por colapsos en los sistemas sobre todo de comunicación, estados de caos y confusión, información y revelaciones que requieren de decisiones.

La verdad es la madre de libertad y con esto quiero decir que muchas de las creencias del núcleo duro de la existencia están siendo jaqueadas para florecer en lo verdadero, en lo que venimos a manifestar de corazón, La humanidad viuda de sus ídolos aun busca refugio en lo conocido, en las decadentes consecuencias de su propia transformación, pero con estas configuraciones ya no hay chances.

Por otro lado Venus en Virgo, esta en tensión a Marte en géminis esto trae tensión en las relaciones en general. Mucha critica e insatisfacción trae carencia y frustración y esto altera el ritmo del clima vincular. Las relaciones se ponen demandantes, impacientes. Los deseos de Marte son impulsivos y suelen forzar vínculos que son posesivos, y Venus desde virgo nos pide honestidad ahí donde estamos por compromiso o por conveniencia.

Con esta cuadratura entre los amantes cósmicos es mejor hacer actividades que despejen al cuerpo de toda la carga emocional.

A su vez, a partir del 22 de agosto el Sol entra en virgo y activa en el cielo un dibujo junto a Plutón en Acuario y Neptuno en piscis. Desde la perspectiva de la antigua Astrología este orden en el cielo se lo conoce como el "dedo de Dios". Este dedo pone el foco en algo que se muestra e incomoda, algo se hace publico, se manifiesta y molesta y requiere de nuestra atención. O bien todo eso que se estaba aguantando, resistiendo o negando comienza a hacerse visible de tal manera que se vuelve irresistible. Así que esta semana es de especial atención ahí donde te estas aguantando las ganas, ahí donde te estabas negando. Lo cierto es que es estos eventos mueven todo aquello que ya no se “aguanta” no se “banca” mas. El amor no tiene nada que ver con “aguantar”. Este evento trae enormes revelaciones, enorme potencialidad de cambio. Para que no quedemos atrapados por un loops existencial, repitiendo y tropezando con la misma piedra.

No lo olviden, en tiempos de tanta información, no se enajenen con tanta pantomima. Sobreinformación que genera confusión, desinformación y manipulación.

Clima social colectivo

En lo social este combo astral augura un clima tenso, de revolución para la transformación. Tendremos noticias sorpresivas, reacciones colectivas de decepción, cansancio y frustración. Son tiempos de caída de mascaras y velos en lo publico. Información que sale a la luz, situaciones que exponen a figuras de poder y reacción frente a todo lo que se imponga a la fuerza. Puede haber situaciones de colapso en las comunicaciones, en las redes y en todo lo relacionado a viajes y transportaciones. Hay información que trae estados de confusión y quedaran expuestos estados de manipulación a través de la desinformación.

La idea de colapso me parece excelente para explicar este tiempo de transición pero no colapsemos nosotros con la idea. Creo que el colapso describe bien ese momento en el que un sistema caduca y eso implica la incomodidad de la reorganización . Colapsan los fundamentos de vida en la que esta época confió ciegamente, pero eso no quiere decir que no podamos inaugurar otra forma de vida. De hecho, estos eventos astrales requieren que con toda esa incomodidad de estos tiempos de transvaloración, de cambio de valores, construyamos otras maneras de vivir, ya no poniendo la cosa en el afuera. Esto va a implicar una total y absoluta regeneración del sistema de poder.

Tendremos noticias del agua, el mar, lluvias, y catástrofes naturales relacionadas a ese elemento.

Recuerden que no hay otro mundo, ni podremos comprar otro planeta pero si podemos construir otras maneras de vivir en el. Que sea una gran semana con toda la paz y el amor que sea posible.

Estrellas para todos.