“El Futuro Imposible”: Una serie que redefine el mañana

Alrededor de un fogón y con un fondo que no llega a percibirse bien, un grupo de personajes anónimos se reúne y debate sobre el futuro del planeta, su cuidado, las decisiones de la humanidad y una lista de temas que –según los creadores de esta serie– deben ponerse en agenda inmediatamente.

Se trata del documental animado “El Futuro Imposible”, creado, entre otros, por los barilochenses Antonio Balseiro y Martín Haas. Consta de 10 episodios y pueden verse en YouTube. La consigna que plantean es compartir “una serie sobre los problemas y soluciones que definen nuestro futuro”.

¿Cómo cambiaría el futuro si actuamos juntos?

Más que una serie

Más allá de la producción audiovisual, detrás de esta idea hay un proyecto de promoción más grande. Según los directores, “se trata de superar la idea de que para crecer económicamente, generar trabajo y producir comida, hay que destruir el planeta. Existen muchas alternativas y soluciones para nuestros problemas socio-ambientales que no estamos aplicando. Un ambientalismo que regenera los ecosistemas al mismo tiempo que genera y redistribuye riqueza. Se trata de repensar nuestro estilo de vida profundamente”.

Existen alternativas para los problemas socio-ambientales

“En Argentina además de revertir el cambio climático tenemos otra urgencia, sacar a 11 millones de personas de la inseguridad alimenticia real que enfrentan todos los días. Existe un gran movimiento socio ambiental que se propone pensar en herramientas como la permacultura para solucionar ambas cosas al mismo tiempo, porque en realidad son dos problemas que están muy relacionados”, explican.

Todo este movimiento, se expresa en un manifiesto de 11 puntos, entre los cuales se afirma: “La salida es colectiva. Hay una historia en la que revertimos el cambio climático, eliminamos el hambre en el mundo y reducimos la desigualdad. Es una tarea gigantesca, monumental y muy compleja, pero no imposible”.

"La salida es colectiva"

Ideas de cambio

A través de 10 capítulos de 15 minutos cada uno, “El Futuro Imposible” –aclaración: en el diseño del título se tacha la sílaba IM, dando pie a la posibilidad de un mundo mejor– muestra la historia de personas y organizaciones inspiradoras que trabajan día a día para construir un futuro regenerativo que combate la crisis económica y ecológica al mismo tiempo.

Martin Haas explica que “la serie se trata de la visión del futuro de nuestra sociedad, que de una manera u otra nos guía para construir la realidad. Hoy nos toca enfrentar el cambio climático y una crisis económica global Si damos por sentado que el mundo va a ser apocalíptico, eso es lo que haremos. De la misma manera, para crear un futuro distinto tenemos que poder imaginarlo”.

Cada capítulo dura 15 minutos

“Con la serie buscamos dar ideas y referencias de múltiples ámbitos que ayuden a construir esa imagen alternativa del futuro, y a que esta sea la semilla del cambio”, aclara.

La idea del proyecto surgió en 2011, “cuando nuestro plan de hacer un documental animado se combinó con la visión de un movimiento descentralizado mundial que trabaja para construir un futuro distinto. Durante varios años trabajamos sobre los contenidos y el guión, hasta que en 2019, con el comienzo de la pandemia, decidimos invitar a cualquier persona que supiera o tuviese ganas de dibujar y animar, a ayudarnos a construir esas animaciones. La convocatoria tuvo gran impacto, con más de 100 personas de varios países colaborando desinteresadamente. En 2021 entramos en una fase más intensa de producción tras ganar el concurso Renacer Audiovisual que nos brindó los fondos mínimos para ponerlo en marcha” recuerda.

Se trata de un documental animado que se ideó en 2011

“El Futuro Imposible” se nutre de varias inspiraciones como la asesoría de contenido de Daniel Wahl, autor de "Diseñando culturas regenerativas"; las charlas de economía de Mercedes D'Alessandro; y personas de múltiples disciplinas como Masanobu Fukuoka, Christian Felber, Bill Mollison, Joanna Macy, Charles Eisenstein, Paul Ariès, Vandana Shiva, Rob Hopkins, Naomi Klein, Paul Stamets, Jane Goodall, Don Powa o Kalle Lasn, entre tantos otros.

“Asimismo nos inspiró la increíble cantidad de movimientos del nuevo paradigma que trabajan día a día en un sistema distinto, que van desde todo lo vinculado a la agricultura ecológica y la permacultura, a la comida”, agrega.

Cada capítulo cuenta, además, con las voces de Verónica Llinás, Martín Piroyansky, Julieta Zylberberg, Agustina Muñoz, María Soldi, Max Suen, Pablo Agustín Toscano, Esteban Bigliardi, Sebastián Schor y Malena Villa, quienes dan vida a los personajes que discuten y debaten cada temática alrededor de un fogón. “Representan ese espacio de encuentro entre familiares o grupos de amigos, en los que terminamos hablando de cosas del mundo, y del futuro, muchas veces con visiones particulares muy diferenciadas. En vez de mostrar cada tema desde un solo punto de vista, lo contamos a través de personajes que tienen cada uno su visión del mundo distinta, es una narración más plural”, agrega Martín.

Voces de Verónica Llinás, Martín Piroyansky, Julieta Zylberberg y otros.

“El Futuro Imposible” se hizo de manera colaborativa, combinando imágenes documentales y animación artesanal con movimientos generados por la inteligencia artificial.

“La idea de hacer un documental surgió tras años de ver documentales que nos abrieron la cabeza a los problemas del mundo: Zeitgeist, The Corporation, The Century of the self, Fahrenheit 911, etc. Al tener años de experiencia en animación y conocer a unos cuantos colegas muy profesionales y con muy buena onda, era natural que fuese un documental animado. Y luego fue el cambio de foco, de los problemas a las soluciones”, destaca el realizador.

Un futuro distinto

Si vemos la serie, observaremos que a través de sus episodios busca que, además de imaginarnos el muy probable futuro apocalíptico que vemos en los noticieros y las películas, imaginemos por un momento un futuro distinto. ¿Cómo sería eso? “El mejor futuro que podamos imaginar, que sea posible. Nosotros traemos varias ideas y nombres de personas y movimientos que pueden servirnos de inspiración, como la permacultura o la economía del bien común, pero al final son ingredientes con los que cada uno construirá su propia imagen del futuro, y está bien. Lo importante es que si imaginamos un futuro posible y mejor, entonces no estamos perdidos”, expresa Martín.

“El mejor futuro que podamos imaginar"

Antonio, su colega en este proyecto, y también barilochense, cuenta sobre la visión que aportaron en esta historia quienes crecieron en esta región: “tiene que ver con nuestra concepción de la naturaleza. La fascinación por la complejidad y la magia de algo mucho más grande que nosotros y que nos abarca, nos llevó a una concepción ecologista más profunda que la de simplemente cuidar el verde y salvar animales simpáticos”.

“Como rezan muchas culturas anteriores a la nuestra, la naturaleza no es algo externo a nosotros, somos parte de ella, estamos indisociablemente unidos a toda la vida en la Tierra. Este cambio de visión tiene implicancias gigantescas en nuestra civilización. Y es algo que seguramente cueste un poco más encontrar habiendo crecido con los pies en el cemento”, sostiene.

Y agrega: “Pero el amor por la naturaleza también convive con la conciencia social. Es importante que quede claro que no se trata de pensar el mundo desde un parque nacional, sino más bien de conectar diversas ideas poderosas. Nos influenciaron muchas personas que, desde contextos urbanos, piensan la economía, el diseño, la democracia, la colaboración y un montón de conceptos fundamentales a la hora de redefinir nuestro futuro”.

Escrita por Lucia Cavallotti, Fernando Salem, Sol Rodriguez Seoane, Martín Haas y Antonio Balseiro, El Futuro Imposible es una producción de Piensa, productora de Bariloche; realizada con el apoyo de Tronco, Simbiosis, Implicate, Lava y Renacer Audiovisual. La dirección es de Antonio Balseiro y Martin Haas y la producción ejecutiva estuvo a cargo de Paula Moura, Martín Domínguez, Felicitas Soldi, Lautaro Brunatti y Antonio Balseiro.

La serie llegó a Annecy, el festival más importante de animación de la mano de Ventana Sur, tras ganar las Animation Pitching Sessions de 2021. Además, participó en The World Around Residency en el Museo Guggenheim y se verá en el Festival AniMela 2025 en la India.