Durante la noche del jueves, los ocupantes del complejo turístico Apart Margarita de la localidad de Caviahue detectaron humo en las cercanías de un termotanque. Allí comenzó todo.

La rápida intervención del personal de la Comisaría 40 evitó que el incendio se convirtiera en una tragedia. El edificio, ubicado sobre la calle Los Pehuenches, había comenzado a arder rápidamente y el fuego se había colado en el entretecho de la propiedad.

De manera preventiva, los trabajadores del complejo utilizaron un matafuegos y evacuaron a los turistas que se encontraban cenando en el lugar. Fue cuando llegaron los efectivos policiales que actuaron con rapidez para combatir el fuego.

Los oficiales utilizaron matafuegos y agua de red para sofocar las llamas en su totalidad. Gracias a su intervención, el incendio no logró propagarse, evitando que pusiera en riesgo tanto la integridad de las personas como la estructura del complejo.

"La oportuna intervención policial permitió preservar la seguridad de los ocupantes y llevó tranquilidad a vecinos y turistas, destacándose una vez más el rol fundamental del personal policial en la protección de la comunidad", señalaron desde la Policía de Neuquén.

En el interior del inmueble se encontraban dos adultos y dos menores, quienes afortunadamente resultaron ilesos y no presentaron síntomas de intoxicación por humo.

