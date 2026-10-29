ACV y alimentación: qué cambios en la dieta ayudan a prevenir hasta el 80% de los casos

El Accidente Cerebrovascular (ACV) es una emergencia médica que ocurre cuando el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, impidiendo que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. En pocos minutos, las células cerebrales comienzan a dañarse o morir.



La buena noticia es que hasta el 80% de los casos se pueden prevenir, y la alimentación adecuada desempeña un papel determinante para proteger nuestro corazón y nuestro cerebro.

¿Qué tipos de ACV existen?

ACV Isquémico (aproximadamente el 85% de los casos): Se produce cuando un coágulo u obstrucción bloquea una arteria que lleva sangre al cerebro.

ACV Hemorrágico: Ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe o agrieta, provocando un sangrado interno.

Factores de riesgo del ACV

Existen diferentes condicionantes que aumentan las probabilidades de sufrir un ACV

Factores modificables (relacionados con el estilo de vida y la alimentación):

Hipertensión arterial no controlada: Es el principal factor de riesgo.

Alimentación inadecuada: Dietas con elevado consumo de sodio (sal), ultraprocesados, grasas saturadas y trans.

Colesterol alto y dislipemias: Acumulación de lipoproteínas LDL y triglicéridos que facilita la formación de placas en las arterias.

Sedentarismo, sobrepeso y obesidad: La falta de actividad física regular y el exceso de grasa corporal.

Diabetes no controlada: Niveles elevados de glucosa en sangre que dañan los vasos sanguíneos con el tiempo.

Consumo de tabaco y alcohol: El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol elevan la presión y alteran los lípidos sanguíneos.

Factores no modificables: Antecedentes familiares o genéticos, edad avanzada.

Cómo prevenir el ACV desde la alimentación

Adoptar patrones alimentarios saludables ayuda a mantener las arterias flexibles, controlar la presión arterial y mejorar el perfil lipídico.

Reducir el consumo de sodio y sal: Sustituir la sal de mesa por hierbas aromáticas, especias, ajo o limón. Evitar fiambres, embutidos y productos ultraprocesados ricos en sodio.

Aumentar frutas y verduras: Consumir al menos 5 porciones diarias de diferentes colores para aportar fibra, potasio y antioxidantes.

Elegir grasas de buena calidad: Reemplazar grasas saturadas por insaturadas como aceite de oliva, frutos secos, semillas y pescados (ricos en Omega-3) que disminuyen el colesterol LDL (colesterol malo) y los triglicéridos.

Incorporar legumbres y cereales integrales: Lentejas, garbanzos, avena y arroz integral benefician la salud cardiovascular y ayudan a regular la glucemia y el colesterol.

Elegir agua segura: Priorizar la hidratación con agua potable sobre bebidas azucaradas, gaseosas o alcohólicas.

Síntomas de alerta: regla nemotécnica "rápido"

Si alguien presenta signos compatibles con un ACV, el tiempo es vital:

R – Rostro: Asimetría o boca caída al sonreír.

Á – Ausencia de fuerza: Debilidad o adormecimiento en un brazo o pierna (frecuentemente de un solo lado).

P – Palabra: Dificultad para hablar, articular o entender lo que le dicen.

I – Inmediato: Llamar inmediatamente al servicio de emergencias.

D – Dificultad para caminar: Pérdida súbita del equilibrio, mareo o falta de coordinación.

O – Ojo: Pérdida repentina o alteración de la visión en uno o ambos ojos.

Un dolor de cabeza de gran intensidad, repentino y sin causa conocida, también es motivo de consulta urgente.

¿Qué hacer ante la sospecha de un ACV?

Llame de inmediato al servicio de emergencias médicas (o traslade a la persona al centro de salud más cercano).

Registre la hora exacta en que se iniciaron los síntomas.

No dé medicamentos, alimentos ni agua a la persona.

Mantenga a la persona en un entorno seguro y tranquilo hasta que llegue la asistencia.

En este Día Mundial de la Prevención del ACV, cabe destacar que cuidar el corazón y el cerebro con hábitos alimentarios saludables es responsabilidad de todos para disfrutar de una vida plena