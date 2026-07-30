El escritor y autor del libro Relatos Bíblicos, Gonzalo Garcés, visitará Neuquén para presentar un ciclo de charlas abiertas y gratuitas en las que propondrá una mirada diferente sobre los textos bíblicos. Durante una entrevista con el programa "La segunda mañana" que se trasmite por AM550, explicó que el objetivo es acercar estas historias tanto a personas creyentes como a quienes se interesan por su valor histórico, filosófico y literario.

Gonzalo Garcés presentará en Neuquén un ciclo de tres charlas para explorar los relatos bíblicos desde una mirada histórica, literaria y filosófica.

Garcés sostuvo que los relatos bíblicos siguen teniendo una enorme vigencia porque muchas de las ideas que organizan la vida en Occidente tienen su origen en esos textos. Entre ellas mencionó conceptos como el Estado de derecho, la responsabilidad individual, la confianza en el progreso y buena parte de los fundamentos de las leyes modernas.

El autor aclaró que su trabajo no parte de una mirada religiosa, sino del interés por comprender por qué estos relatos continúan despertando fascinación miles de años después de su origen. "Aunque uno no crea en Dios, los textos siguen siendo profundamente reveladores sobre la condición humana", señaló.

Historias de amor, política, traición, poder y resiliencia formarán parte de un ciclo que propone redescubrir algunos de los relatos más impactantes del texto bíblico.

Durante las charlas compartirá historias poco conocidas que, sorprenden incluso a quienes conocen la Biblia. Entre ellas mencionó el relato de Judith, una mujer que protagoniza una operación de infiltración para asesinar al general asirio Olofernes; las intrigas políticas que rodean el ascenso del rey David; la intensa historia de amor entre Jacob y Raquel; y la rivalidad entre José y sus hermanos, como ejemplos de relatos atravesados por el poder, la pasión, la traición y la resiliencia.

Tres encuentros con propuestas diferentes

La primera actividad será el sábado 8 de agosto, a las 19.30, en la Biblioteca Alberdi, con una charla titulada "Los relatos desconocidos de la Biblia: historias de amor, amistad, traición, política y deseo". Será de acceso libre y gratuito y estará centrada en episodios que, según Garcés, suelen sorprender por su intensidad y actualidad.

El domingo 9 de agosto, a las 17.30, el escritor se presentará en el Centro Hebraico de Neuquén, ubicado sobre calle Alderete al 1700. En ese conversatorio el eje será más filosófico y reflexionará sobre temas como el éxito y el fracaso, el amor, la muerte, los vínculos familiares y el sentido de la vida a partir de distintos pasajes bíblicos.

El ciclo concluirá el lunes 10 de agosto con una nueva presentación en Casa de las Leyes, completando una propuesta que ofrecerá contenidos diferentes en cada jornada. Garcés remarcó que cada encuentro tendrá un enfoque particular y que quienes asistan a más de una charla encontrarán nuevas historias y distintas formas de interpretar un libro que, según sostiene, continúa influyendo en la cultura y el pensamiento occidental.

Mira la entrevista completa: