La Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón lanzó una campaña para reunir libros destinados a niños, niñas y adolescentes que atraviesan tratamientos o consultas en el establecimiento. La propuesta busca revitalizar la biblioteca de Pediatría y distribuir los ejemplares en cuatro espacios donde los pacientes pasan parte de su tiempo.

La iniciativa nació a partir de una necesidad planteada desde el servicio de Pediatría. “Los libros circulan y, en este momento, la jefa actual del servicio tiene interés en revitalizar esa biblioteca”, explicaron Teresa Kantolic y Alberto Cámpora, integrantes de la Cooperadora en diálogo con Entretiempo por AM550.

Los ejemplares estarán destinados a la internación, donde algunos chicos permanecen durante períodos prolongados junto a sus familias. También llegarán al Hospital de Día, al que concurren niños, niñas y adolescentes para realizar tratamientos durante una jornada.

La campaña incluye además los consultorios externos de niños sanos y los consultorios de especialidades que funcionan en el anexo de calle Santa Fe. “Estamos armando cuatro lugares, pero la bibliografía es solamente para chicos, niños y adolescentes”, señalaron.

La campaña recibe libros en buen estado

La convocatoria apunta a reunir cuentos, libros de fantasía y otros ejemplares apropiados para esas edades. Hay una condición central: los materiales deben estar en buen estado, sin hojas faltantes, escritos ni rayados.

Teresa Kantolic y Alberto Cámpora, integrantes de la Cooperadora, explicaron que la convocatoria apunta a reunir cuentos, libros de fantasía y otros ejemplares apropiados para esas edades.

“Que estén en buen estado. Eso es fundamental. Que no estén escritos, rayados o que no les falten hojas”, remarcaron desde la Cooperadora. La intención es que los libros puedan ser utilizados directamente por los chicos que los reciban.

La experiencia con otras campañas también les mostró la importancia de revisar qué se dona. “La gente tiene tanto ímpetu y tanta voluntad de dar y hacer cosas que, por ahí, no se da cuenta de que lo que está donando no está en condiciones”, explicaron.

Incluso contaron una situación que refleja ese problema: “Nos traían libros para pintar que ya estaban pintados”. Por eso insistieron en que la convocatoria no busca simplemente sacar libros de las casas, sino entregar materiales que realmente puedan disfrutar los pacientes.

Las donaciones se reciben en el sector de Informes del Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón, por el ingreso de calle Buenos Aires 450. El horario establecido es de 8 a 15 y los integrantes de la Cooperadora pidieron que los ejemplares se acerquen directamente allí para no interrumpir el trabajo de los distintos servicios.

En el hospital también prepararon cajas identificadas para reunir los ejemplares. Fueron armadas con la colaboración de distintos sectores y llevan el logo de la Cooperadora. “Los distintos sectores se ofrecieron para armarlas y recibir los libros. La verdad es que es buenísimo. Hay muy buena onda”, destacaron.

La campaña comenzó a tomar forma durante los días posteriores a la Feria del Libro de Neuquén. Desde la Cooperadora recorrieron distintos stands y también adquirieron ejemplares para sumar a la propuesta. Además, esperan que las librerías de la ciudad puedan incorporarse a la iniciativa.

“Son bienvenidos los amigos de las librerías”, plantearon. También aclararon que no es necesario realizar una gran donación: “No. Tampoco que sean cien libros. Dos, tres, lo que pueda”.

La Cooperadora también impulsa otros proyectos

La campaña de libros forma parte de una serie de iniciativas que la Cooperadora desarrolla dentro del Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón. Entre ellas aparece la incorporación de anteojos de realidad virtual para Pediatría, utilizados durante procedimientos que pueden generar dolor, ansiedad o angustia.

La campaña de libros forma parte de una serie de iniciativas que la Cooperadora desarrolla dentro del Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón.

“Lo que están viendo es que ha disminuido la cantidad de medicación que tienen que darles a los chicos, tanto como analgesia como sedación”, explicaron. Los dispositivos se utilizan ante situaciones como extracciones de sangre, colocación de sondas y procedimientos más complejos, entre ellos las punciones de médula ósea.

La Cooperadora ya cuenta con cuatro anteojos. Uno había sido donado por Red Solidaria, otro llegó por una familia, otro fue aportado por una empresa de servicios inmobiliarios y el cuarto fue adquirido por la propia Cooperadora.

Para que el equipamiento pudiera funcionar, también fue necesario resolver la conectividad. “No teníamos banda ancha para hacer funcionar los anteojos 3D”, contaron. La empresa CALF colaboró con la instalación de banda ancha en el sector de Pediatría y permitió poner en funcionamiento los dispositivos.

Los proyectos también alcanzaron al área de Electrofisiología, donde la Cooperadora compró un equipo utilizado para estudiar el funcionamiento del corazón en personas con alteraciones del ritmo. Antes, el servicio trabajaba con un equipo prestado.

A esto se sumaron acciones para la Escuela Hospitalaria que funciona en Pediatría, trabajos de jardinería en Salud Mental y tareas en Arroyito, donde funciona la internación de adicciones.

Otro proyecto es la impresora 3D que utiliza Ingeniería Hospitalaria. El equipo permite fabricar repuestos para distintos dispositivos y evitar la compra de piezas que pueden resultar muy costosas.

“Muchos de esos repuestos se pueden hacer con la impresora 3D”, explicaron. A diferencia de las impresoras de uso doméstico, esta trabaja con metal y permite fabricar piezas para equipos utilizados en quirófanos y otros sectores.

La Cooperadora también acompañó otras necesidades del hospital, entre ellas camas para Pediatría destinadas a que los padres puedan permanecer junto a sus hijos, pantallas para distintos servicios y actividades especiales como la entrega de juguetes a los chicos que concurrieron a donar sangre durante el Día del Niño. “Estamos pendientes de lo que necesita el hospital”, resumieron.

El trabajo se realiza junto con la conducción del establecimiento. “Tiene que estar fundamentado. Tiene que servirle de verdad a la institución y no se tiene que superponer con programas o cuestiones que ya esté haciendo, por ejemplo, el Ministerio”, explicaron.

La Cooperadora está integrada formalmente por siete personas, pero remarcaron que detrás de cada proyecto participa una red más amplia de colaboradores. “No somos nosotros dos. Somos siete personas que estamos en una mesa, pero además hay un montón de personas que colaboran todo el tiempo”, señalaron.

Ahora, la convocatoria vuelve a poner a los libros en el centro. La meta es que niños y adolescentes que concurren al Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón puedan encontrar una historia para leer mientras esperan, reciben atención o atraviesan un tratamiento.

La entrevista completa: