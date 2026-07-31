Si hubiera que apostar cuál será el primer vehículo completamente autónomo que se volverá cotidiano, probablemente muchos pensarían en un auto. Sin embargo, la historia parece estar escribiéndose de otra manera. Los verdaderos pioneros de esta revolución no transportan familias ni pasajeros: llevan alimentos, electrodomésticos, repuestos y miles de toneladas de mercadería todos los días.

Los camiones autónomos pasaron en pocos años de ser un proyecto experimental a convertirse en una realidad comercial en algunos corredores logísticos de Estados Unidos y China. Empresas como Aurora Innovation, Gatik, Kodiak Robotics, Plus AI y Torora prueban —y en algunos casos ya operan— vehículos capaces de recorrer cientos de kilómetros sin intervención humana en rutas especialmente habilitadas.

La razón es simple: conducir un camión por una autopista resulta mucho más predecible que circular por una ciudad llena de peatones, bicicletas, semáforos y cruces inesperados.

La conducción automatizada permite optimizar aceleraciones y frenadas, reduciendo el consumo de combustible y el desgaste de neumáticos, frenos y demás componentes.

Un conductor que nunca se distrae

Aunque se los llame "camiones sin conductor", en realidad el conductor fue reemplazado por una computadora extremadamente sofisticada.

Cada unidad incorpora un conjunto de cámaras de alta definición, radares, sensores que generan mapas tridimensionales del entorno, GPS de precisión centimétrica e inteligencia artificial capaz de interpretar todo lo que sucede alrededor. El sistema identifica vehículos, peatones, animales, obras viales, cambios de carril y condiciones climáticas prácticamente en tiempo real.

Después llega la parte más compleja: decidir. Cada segundo analiza miles de variables para determinar si debe acelerar, frenar, cambiar de carril o mantener la velocidad, todo mientras anticipa el comportamiento del resto del tránsito.

Y, a diferencia de una persona, el sistema no se distrae, no usa el teléfono, no bosteza ni conduce cansado después de varias horas de trabajo.

A diferencia de una persona, el sistema no se distrae, no usa el teléfono, no bosteza ni conduce cansado después de varias horas de trabajo.

El gran beneficio: nunca necesitan descansar

La mayor ventaja no está solamente en la tecnología. Está en el reloj.

Las normas laborales limitan la cantidad de horas continuas que puede conducir un chofer profesional. Un camión autónomo, en cambio, puede operar prácticamente durante todo el día, realizando únicamente las paradas necesarias para cargar combustible o energía y efectuar tareas de mantenimiento. Eso significa más kilómetros recorridos por unidad, entregas más rápidas y un mejor aprovechamiento de la flota.

Para las empresas logísticas, donde cada hora de inactividad representa dinero, el impacto económico puede ser enorme.

Los camiones autónomos pasaron de ser un proyecto experimental a convertirse en una realidad comercial en algunos corredores logísticos de Estados Unidos y China.

Menos accidentes y menores costos

La mayoría de los siniestros viales tienen un componente humano: cansancio, exceso de velocidad, distracciones o errores de cálculo. Los desarrolladores sostienen que un sistema automatizado puede reducir significativamente ese riesgo al mantener siempre la distancia adecuada, respetar los límites de velocidad y reaccionar en milisegundos ante cualquier imprevisto.

Además, la conducción automatizada permite optimizar aceleraciones y frenadas, reduciendo el consumo de combustible y el desgaste de neumáticos, frenos y demás componentes. En un sector donde el combustible representa uno de los principales costos operativos, cualquier mejora tiene un fuerte impacto económico.

Los camiones autónomos de PepsiCo, desarrollados por Gatik, ya operan en Estados Unidos con elevados niveles de eficiencia y puntualidad.

¿Qué pasa con el empleo?

Es, probablemente, el debate más sensible. El transporte de cargas genera trabajo a millones de personas en todo el mundo y cualquier avance tecnológico genera preocupación. Sin embargo, los especialistas creen que la transición será gradual.

En una primera etapa, los camiones autónomos cubrirán principalmente recorridos largos entre centros logísticos, mientras que los conductores seguirán siendo indispensables para los trayectos urbanos, la distribución de últimos kilómetros, la supervisión remota y las tareas de carga y descarga.

Además, surgirán nuevos perfiles laborales vinculados al monitoreo de flotas, mantenimiento de sensores, actualización de software y operación de centros de control. La tecnología no eliminará de inmediato al conductor: modificará profundamente su función.

Un camión que no cuenta con cabina en y que ya entró en funcionamiento en la mina de carbón de Yimin, en el norte de Mongolia, China.

¿Cuánto cuesta un camión autónomo?

Todavía no existe un precio único porque la mayoría de estos vehículos se comercializa mediante acuerdos entre fabricantes, operadores logísticos y desarrolladores de software.

El costo del sistema autónomo puede agregar decenas de miles de dólares al valor de un camión convencional, aunque las empresas esperan recuperar esa inversión gracias a menores costos operativos, menos accidentes y una utilización mucho más intensa del vehículo. A medida que aumente la producción, los precios deberían disminuir.

¿Y en Argentina? La respuesta corta es: todavía falta. Argentina cuenta con una extensa red de rutas para el transporte de cargas, pero todavía enfrenta desafíos importantes. No existe un marco regulatorio específico para vehículos autónomos, tampoco infraestructura digital preparada para este tipo de operaciones y la conectividad y estado de muchas rutas aún presenta limitaciones.

Sin embargo, el país difícilmente quede al margen. Como ocurrió con los sistemas de estabilidad o el frenado en los vehículos que hoy manejamos, muchas de estas tecnologías llegarán primero como ayudas parciales y, con el tiempo, evolucionarán hacia niveles crecientes de automatización.

Quizá dentro de algunos años sigamos viendo a alguien sentado detrás del volante. Pero es muy posible que lo que haga no sea manejar sino supervisar a una inteligencia artificial que nunca se cansa, nunca cabecea ni pestañea y que ya empezó a escribir el próximo capítulo de la logística global.