Con apenas ocho años y después de un año y cuatro meses de entrenamiento, Martina Lazzarano ya consiguió un lugar en el escenario internacional de las telas aéreas. La pequeña artista de Cipolletti fue elegida como una de las 11 participantes destacadas entre casi 800 competidoras de una final realizada en Buenos Aires y obtuvo la clasificación para viajar a México en septiembre de 2027.

El recorrido de este joven talento también incluye siete competencias y siete podios. En agosto de este año ganó una selectiva de la competencia de Flavio Mendoza en Neuquén, donde obtuvo el primer puesto en categoría Élite y recibió una distinción por Mejor Creatividad y Composición. Dos meses después, volvió a quedarse con el primer lugar en el Torneo Patagónico y consiguió un pase para competir en Paraguay, en julio del próximo año.

La última presentación fue en la final internacional Amerí, disputada en noviembre en Buenos Aires. Allí obtuvo el segundo puesto en su categoría y recibió una de las distinciones más importantes del certamen: fue seleccionada entre las 11 artistas destacadas de la competencia.

"Participaron casi 800, se dividió en dos días y ella fue una de las once destacadas", contó Fernanda Romero, su mamá, en diálogo con La noche cae, la radio se enciende por AM550. Ese reconocimiento le permitió acceder sin costo a la inscripción para la instancia internacional de México, un beneficio significativo porque se trata de una competencia cuyo registro debe abonarse en dólares.

Una habilidad que apareció antes de llegar a la escuela

El vínculo de Martina con las telas comenzó casi por casualidad. Antes de conocer la disciplina, la nena ya mostraba una facilidad especial para treparse y mantenerse en altura. "Todo el tiempo estaba trepándose: contra la puerta, que una cosa, que la otra, que trepaba los marcos", recordó Fernanda.

Con sus ocho años, Martina ya llevó el nombre de Cipolletti a escenarios de distintas ciudades.

La señal definitiva apareció durante una visita a la casa de una amiga. Allí había una tela y Martina comenzó a subir como si llevara años practicando. La mamá de la otra niña le escribió a Fernanda para preguntarle dónde hacía esa actividad. "'No', le digo, 'Martu no hace telas'", respondió. Después recibió un video que terminó de sorprenderla: "Se trepaba como si hubiera hecho telas toda la vida".

A partir de ese momento comenzó a entrenar en Vórtice, una escuela de Cipolletti ubicada en el barrio del Trabajo. Allí trabaja con las profesoras Carolina, Ari, More y Luján, quienes preparan las coreografías y acompañan al equipo en las distintas competencias.

Aunque el espacio cuenta con grupos de niñas más pequeñas, Martina entrena junto a artistas de mayor edad. Su mamá explicó que ya dejó atrás la etapa inicial, conocida dentro de la escuela como «los conejitos», y se incorporó al grupo de las más grandes, donde comparte prácticas con adolescentes.

La joven no tenía experiencia previa en gimnasia artística ni en otras disciplinas similares. En poco más de un año, sin embargo, logró avanzar hasta competir en categorías de alto nivel y sumar reconocimientos en distintos encuentros.

Su coreografía transmite un mensaje sobre la confianza personal

Además de la destreza física, las presentaciones de Martina tienen un componente artístico. La coreografía que lleva a escena propone una reflexión sobre las comparaciones, la necesidad de sentirse suficiente y la importancia de dejar de medirse con los demás.

El mensaje invita a reconocer el propio valor y animarse a mostrar la luz personal. Esa historia se expresa a través de los movimientos y las figuras que realiza sobre la tela, con una sensibilidad que llama la atención por su corta edad.

Fernanda destacó especialmente el trabajo de las profesoras y el compromiso de todo el grupo. "Hacen un trabajo increíble. Acompañan siempre en todas las competencias", señaló. También explicó que la escuela no prepara únicamente a Martina: cuenta con un equipo de artistas que participa de los encuentros y trabaja durante meses para llegar a cada presentación.

"No queremos viajar si ellas no vienen", afirmó sobre el acompañamiento de las docentes. Y agregó que se trata de una actividad amateur, sin una estructura económica que cubra los gastos de las participantes. Por eso, cada viaje requiere organización y el esfuerzo de las familias.

La familia organiza actividades para afrontar los viajes

Las inscripciones, los traslados y el alojamiento representan una parte importante del presupuesto. Para cubrir esos gastos, la familia de Martina realizó sorteos y participó en ventas de productos dulces impulsadas desde la escuela.

"Nos costeamos todos los gastos", explicó Fernanda. La clasificación para México representa un alivio porque incluye la inscripción al certamen, aunque todavía deberán reunir los recursos necesarios para viajar y afrontar la estadía.

El calendario también plantea otro desafío: en julio de 2027 Martina tiene previsto competir en Paraguay y, dos meses después, viajaría a México. La posibilidad de participar en ambos encuentros dependerá de la organización económica y del acompañamiento familiar.

La escuela también cuenta con otras artistas que consiguieron clasificaciones internacionales. Algunas de las integrantes más grandes evalúan viajar a México e incluso participar en una competencia en Italia. Para Fernanda, esos resultados muestran el trabajo colectivo que se desarrolla en Vórtice.

"Es una escuela que saca muy buenas artistas", destacó. También pidió que el reconocimiento a Martina sirva para visibilizar a otras niñas que entrenan y consiguen logros: "Hay un montón de chicas súper talentosas haciendo cosas hermosas e increíbles".

Con sus ocho años, Martina ya llevó el nombre de Cipolletti a escenarios de distintas ciudades y ahora tiene por delante dos desafíos fuera del país. Mientras continúa con sus entrenamientos, su familia y sus profesoras trabajan para que pueda concretar esos viajes y seguir creciendo en una disciplina que descubrió casi por casualidad y que hoy forma parte de su vida.