Para Facundo Lopatin, Loncopué, Caviahue y Copahue siempre fueron parte de una misma historia. Creció recorriendo esos paisajes cordilleranos y desde pequeño estuvo vinculado a actividades relacionadas con el turismo y la nieve. Con el paso de los años, esa relación con la montaña dejó de ser solamente una experiencia familiar y se transformó en una forma de vida.

Su acercamiento al esquí comenzó de manera natural. Desde chico colaboraba en el hotel familiar y en el restaurante de su padre, y con el tiempo empezó a enseñar a esquiar a sus amigos. Más adelante decidió profesionalizarse y realizó capacitaciones en Estados Unidos, una experiencia que profundizó sus conocimientos y terminó de orientar su camino hacia el turismo de montaña.

El esquí de travesía permite recorrer los paisajes cordilleranos desde una perspectiva diferente.

Después de atravesar distintas experiencias laborales, Lopatin encontró en las excursiones de montaña una nueva oportunidad. Actualmente desarrolla propuestas de esquí de travesía en Caviahue-Copahue como prestador turístico habilitado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. Su objetivo es que quienes visitan la zona puedan conocer el territorio desde una perspectiva diferente y valorar sus características naturales.

La propuesta combina aventura y contemplación. El recorrido permite descubrir paisajes atravesados por volcanes, bosques de araucarias, lagos, termas y nieve, mientras que su experiencia como piloto de dron también le permite registrar desde el aire diferentes momentos de las excursiones. Para quienes se acercan por primera vez al esquí de travesía, la seguridad y el acompañamiento ocupan un lugar central.

Caviahue y Copahue combinan nieve, termas y naturaleza en una propuesta turística durante todo el año.

Entre las postales que más lo siguen sorprendiendo aparecen los amaneceres sobre el lago, las vistas desde las cumbres y las lagunas de aguas cálidas de Copahue. Lopatin también observa un crecimiento de la actividad turística en la zona y considera que la combinación de termas y nieve puede seguir fortaleciendo el desarrollo del destino y generar nuevas oportunidades para quienes deciden emprender allí.

Su historia refleja cómo el vínculo con un territorio puede convertirse en un proyecto de vida y, al mismo tiempo, en una propuesta para quienes llegan desde otros lugares. Entre nieve, volcanes y bosques, Facundo busca que cada visitante no solo disfrute de la montaña, sino que también conozca, valore y se lleve una experiencia que permanezca en el recuerdo.