Cómo es por dentro la Torre del Reloj de Bariloche, uno de los íconos de la Patagonia

Una mañana helada alcanza para entender por qué el Centro Cívico de Bariloche sigue siendo uno de los edificios más fotografiados de la Patagonia.

Desde la plaza, miles de vecinos y turistas levantan la vista hacia la histórica Torre del Reloj, pero pocos conocen qué guarda en su interior y cómo funciona el mecanismo que, desde hace más de ocho décadas, marca el ritmo de la ciudad frente al lago Nahuel Huapi.

Esta fotogalería propone un recorrido diferente: subir los escalones de la torre, descubrir el antiguo sistema de engranajes que aún permanece en funcionamiento, observar de cerca las esculturas de madera que aparecen al mediodía y al atardecer, y contemplar una de las panorámicas más privilegiadas de Bariloche. Una historia donde arquitectura, patrimonio y paisaje se encuentran en un mismo lugar.

El Centro Cívico, la imagen de Bariloche

El Centro Cívico fue proyectado por el arquitecto Ernesto de Estrada entre 1936 y 1937, y construido por la entonces Dirección de Parques Nacionales durante la presidencia de Exequiel Bustillo. Fue inaugurado el 17 de marzo de 1940 y se convirtió en el primer centro cívico construido en la Argentina.

La comunidad de Bariloche, meses antes a la inauguración del Centro Cívico

Su diseño buscó crear un conjunto institucional frente al lago Nahuel Huapi. La Municipalidad, la Intendencia de Parques Nacionales —proyectada por Alejandro Bustillo— y los edificios que rodean la plaza seca conforman un complejo arquitectónico único en el país.

Una de las postales más buscadas de la Patagonia

Para levantarlo se utilizaron materiales propios de la región, como piedra toba extraída del cerro Carbón, madera de ciprés y alerce, además de hormigón armado y techos de pizarra negra. La combinación de piedra, madera, balcones, terrazas, recovas y puentes le dio el aspecto alpino que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en la imagen más reconocible de Bariloche.

Combinación de piedras y madera

Cuando comenzó la obra, la ciudad apenas superaba los tres mil habitantes. Más de 200 obreros especializados participaron de una construcción que se completó en poco más de dos años y que terminó definiendo buena parte del perfil turístico y urbano de la ciudad.

La Torre del Reloj y el mecanismo que marca las horas

En el edificio municipal funciona uno de los grandes símbolos de Bariloche: la Torre del Reloj. El mecanismo fue fabricado por la firma alemana Weule en 1933 e instalado seis años más tarde, cuando quedó inaugurado el Centro Cívico.

El mecanismo de engranajes marcan los minutos exactos

Todavía conserva buena parte de sus piezas originales y funciona mediante un sistema mecánico de engranajes que requiere mantenimiento permanente. La campana de bronce lleva la marca Cronos y continúa anunciando el paso de las horas sobre la plaza principal de la ciudad.

La mayoría de las piezas son originales

Cada día, exactamente a las 12 y a las 18, debajo del reloj se abre una pequeña ventana desde donde aparecen cuatro esculturas talladas en madera por el artista español Jorge Casals. Las figuras representan al poblador originario, un sacerdote, un militar y un labrador, reflejando las distintas identidades presentes durante los primeros años de la historia barilochense.

A las 12 y a las 18 se descubren cuatro esculturas de madera

Las esculturas, de 1,25 metros de altura, pueden verse muy de cerca desde el interior de la torre, donde también es posible observar el funcionamiento completo del mecanismo que les da movimiento.

A cada hora en punto, suena la campana de la torre

Después de subir varios pisos, la altura también permite apreciar detalles arquitectónicos que pasan desapercibidos desde la plaza: la disposición irregular de las piedras del revestimiento —pensada para imitar las montañas patagónicas—, los techos de pizarra negra, las galerías y balcones que conectan los edificios y el equilibrio del conjunto urbano diseñado hace más de ochenta años.

Centro Cívico de Bariloche, el primero de su estilo en el país

No es casual que este edificio siga siendo una de las postales más buscadas por quienes visitan Bariloche. Desde arriba, la ciudad adquiere otra dimensión.

Seguir marcando el tiempo

Mucho más que un reloj, la torre representa una parte de la identidad urbana de Bariloche. Su maquinaria continúa funcionando gracias al trabajo de quienes, durante años, se encargaron de mantenerla en marcha.

Para visitas (son gratuitas):

Días: Todos los jueves

Horario: 13:30 hs.

Dónde: Oficina de Informes del Centro Cívico

Teléfono: (0294) 4428950

Mail: infoturismobrc@gmail.com