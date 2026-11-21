Una empresa de servicios petroleros deberá indemnizar a un trabajador al que despidió por un supuesto comentario ofensivo sobre un superior. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra la firma y consideró que la desvinculación fue desproporcionada, ya que no se acreditó que la frase estuviera dirigida al jefe del empleado ni que justificara una medida de esa gravedad.

El trabajador había ingresado a la compañía en diciembre de 2014 como conductor de grúas. Con el tiempo llegó a operar equipos de más de 300 toneladas y, en abril de 2018, fue trasladado a Chubut para cumplir funciones como supervisor.

Según relató en su demanda, los problemas comenzaron después de que reclamara una recategorización laboral. A partir de ese planteo recibió distintas sanciones y, finalmente, la empresa lo despidió en noviembre de 2023 bajo el argumento de una supuesta pérdida de confianza.

El juez consideró que la empresa no probó las faltas atribuidas

El juez laboral Hugo Ferreyra analizó las sanciones aplicadas antes de la desvinculación y advirtió que la empleadora no había presentado pruebas suficientes para demostrar las faltas que le atribuía. También cuestionó la proporcionalidad de la decisión, en particular por la antigüedad del trabajador, que llevaba ocho años y diez meses en la firma.

El despido se basó en una frase que el empleado habría pronunciado en un medio de comunicación al referirse a su superior inmediato: "Es de gran asombro de ver cómo los caballos están arriba del techo".

Para Ferreyra, esa expresión no alcanzaba para justificar la ruptura del vínculo laboral. "El despido sería a todas luces una medida desproporcionada con la falta incurrida, máxime teniendo en cuenta que se trata de un trabajador con ocho años y 10 meses de antigüedad y que no puede aseverarse la imputación de los presentes dichos al superior aludido", sostuvo.

El magistrado también recordó que el despido debe ser la última alternativa y quedar reservado para situaciones que hagan imposible la continuidad de la relación laboral. Por eso, remarcó la importancia del principio de conservación del contrato de trabajo.

La Cámara de Apelaciones ratificó la condena a la compañía

La empresa cuestionó la sentencia y sostuvo que el empleado había desacreditado a su superior. También planteó que confirmar la decisión equivalía a permitir cualquier comportamiento dentro del ámbito laboral.

Sin embargo, los camaristas consideraron que la apelación no logró rebatir los argumentos centrales del fallo de primera instancia. En su voto, Patricia Clerici señaló que no se había demostrado que el comentario estuviera dirigido al supervisor.

Junto con su colega Pablo Furlotti, compartió la evaluación sobre la insuficiencia de la causa invocada por la empleadora. La Cámara ratificó así la condena y recordó que mencionar un motivo para despedir no alcanza, por sí solo, para evitar el pago de la indemnización agravada.

En ese sentido, los jueces advirtieron que aceptar ese argumento permitiría a cualquier empleador invocar una causa falsa para eludir sus obligaciones indemnizatorias.