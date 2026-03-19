Josefina Diéguez es neuquina pero desde 2022 vive en Dubái. En esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos se hizo realidad uno de sus grandes proyectos: "Ninna", una pastelería argentina que es furor entre el lujo y los rascacielos.

Después de la pandemia de COVID-19 comenzó a buscar un lugar donde instalar su negocio. Londres era la ciudad donde residía, pero no funcionó. "Salió la oportunidad de Dubái, me puse a ver un poco el asunto y no había ninguna pastelería argentina todavía acá. Y obviamente a nivel económico convenía por todo el tema de los impuestos y demás, así que sin pensarlo mucho tomé la decisión y me vine" relató en diálogo con Entretiempo por AM550.

A pesar de ser una ciudad que alberga a personas de todo el globo, las costumbres predominantes son las de la cultura árabe. Eso se convirtió en una ventaja para la pastelería. "En general comen muchísimo dulce, con el tema de los dátiles y demás. Entonces, la estrella del negocio son las medialunas dulces y los alfajores", explicó. Entre lo más vendido también se destacan los postres con dulce de leche y las tortas.

Además del local físico, donde se puede comprar para llevar pero también hay lugar para disfrutar de un café y algo dulce, Josefina resaltó que trabajan "mucho con delivery y aplicaciones, además de una web propia". En total, siete personas componen el grupo de trabajo, y uno de los secretos es que varios de los productos que venden son veganos, pero no se especifican como tal.

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"La verdad que no sabía nada de las costumbres. No lo pensé mucho tampoco, me vine a enterar de todo una vez que ya estaba acá. La verdad es que son muy pocos los que hablan árabe solamente, todo está en árabe y en inglés. Además somos muchos más los extranjeros que los locales, así que no fue problema para nada" detalló Josefina.

En cuanto al costo de vida, aclaró que puede ser caro pero siempre teniendo en cuenta con qué lugares se compara. En el contraste con Europa se gana tres o cuatro veces más.

Josefina destacó que hay más diversidad cultural que en Londres. "Tenés absolutamente de todo conviviendo: gente muy tapada, gente poco tapada, rusos, árabes, de todos lados, y nadie se mira mal ni se juzga", describió. Aunque hay excepciones, como por ejemplo las muestras en público de afecto entre parejas del mismo sexo no están permitidas.

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El conflicto internacional en el golfo pérsico tiene como uno de los puntos clave el estrecho de Ormuz, a pocos kilómetros de Dubái. Esta ciudad recibió en los últimos días varias oleadas de ataques iraníes que las fuerzas locales pudieron interceptar en su gran mayoría.

"Ahora estoy pasando una primera crisis por la situación actual" explicó la neuquina. "De repente cambió todo. Al principio estábamos muy asustados. Recibíamos alarmas en el celular diciendo que se aproximaban misiles, nunca había vivido algo así" relató.

"Primero escuchábamos explosiones y después empezaron los mensajes de emergencia. Nos pedían que no estemos cerca de ventanas y que vayamos a lugares seguros. Mucha gente fue a estacionamientos o centros comerciales" describió Josefina. La ciudad perdió el ritmo de vida habitual, "quedó como fantasma, muchos se fueron y los que quedaron casi no salen", resaltó.

A pesar de esta actualidad complicada, Josefina sigue apostando a su proyecto y planificando lo que quiere para el futuro. "Pensamos el negocio en formato franquicia. No quiero abrir yo todos los locales, sino crear un modelo para replicarlo. Mi idea es expandirme en Medio Oriente, Indonesia, Bali y también Europa", reveló. Josefina Dieguez, la neuquina que triunfa con su pastelería en Dubái pero que aclara que su sueño "es vivir mitad del tiempo en Dubái y mitad en Bali".

La entrevista completa: