El patinador neuquino Franco Carrasco consiguió una medalla de plata para la Selección Argentina en el Campeonato Panamericano de Velocidad 2026, que se disputó en la ciudad de Guarne, Colombia. El deportista finalizó segundo en una exigente competencia y se convirtió en uno de los representantes argentinos destacados del certamen.

Carrasco sumó 12 unidades y quedó por detrás del chileno Lucas Beroiza Peña, mientras que el colombiano Dilan Ortega completó el podio. La competencia se desarrolló a 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que representó un desafío adicional para los deportistas. “Estoy muy contento con esta medalla porque con mi papá habíamos planificado una carrera y salió como la habíamos pensado”, contó Carrasco.

El patinador neuquino se subió al podio en una competencia desarrollada a 2.200 metros de altura.

En diálogo con el programa La noche cae, la radio se enciende que se transmite por AM550, explicó que se trató de una prueba muy exigente. “Por momentos sentía que me faltaba el aire y, al terminar, me dolían los dos brazos. Esta es una medalla que abre caminos, así que nos lloramos la vida”, relató el joven patinador.

Franco Carrasco y Juan Cruz Roldán brindaron detalles sobre la participación neuquina en el certamen durante la entrevista con AM550. Una delegación de nueve patinadores de la provincia viajó a Colombia para competir en el campeonato, y parte de los deportistas contó con el apoyo de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

El joven deportista destacó el apoyo recibido para poder concretar el viaje y representar a la Selección Argentina.

Carrasco también destacó el respaldo recibido para poder concretar el viaje. “No sabíamos si íbamos a ir porque lamentablemente a algunos de los chicos no nos pagaban el viaje. Pero gracias al aporte que nos dio la Provincia pudimos pagar los pasajes y la mitad de la estadía”, explicó. El Campeonato Panamericano de Velocidad reunió a seleccionados nacionales y también permitió la participación de clubes. El resultado de Carrasco vuelve a poner al patín carrera neuquino en el centro de la escena internacional y suma una nueva medalla para el deporte provincial.