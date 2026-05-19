La radio FM Master 105.5 de Cipolletti celebra su octavo aniversario, reafirmando su lugar como uno de los medios de comunicación más reconocidos y cercanos a la comunidad del Alto Valle.

La emisora nació el 19 de mayo de 2018 impulsada por Silvia Figueroa y Gabriel Ruiz, quienes apostaron a construir un espacio radial con identidad propia, abierto a la participación y enfocado en las historias, necesidades y actualidad de la región. Sus primeras transmisiones comenzaron desde el histórico estudio ubicado en Yrigoyen 488, frente a la Plaza San Martín de Cipolletti.

La radio fue reconocida con premios nacionales e internacionales por su labor comunicacional.

Con el paso de los años, FM Master fue creciendo junto a su audiencia y consolidando una programación diversa que logró combinar música, información y espacios de interés comunitario. La emisora abrió sus micrófonos a géneros como el tango, el folclore, los clásicos de los años ‘80 y propuestas contemporáneas, además de programas vinculados a la política, la salud y la realidad social del Alto Valle.

A fines de 2025, la radio concretó una nueva etapa con su mudanza a General San Martín 337, manteniendo el espíritu de cercanía que la caracteriza desde sus inicios y fortaleciendo su vínculo cotidiano con vecinos y vecinas de Cipolletti y localidades cercanas. En estos ocho años, FM Master 105.5 también recibió importantes reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos los premios Ballena, entregados en Puerto Madryn, y los Río de los Pájaros, otorgados en Concordia, Entre Ríos, distinciones que destacaron su labor comunicacional y su aporte cultural.

Los estudios de la emisora recibieron a destacadas figuras de la radiofonía regional a lo largo de estos años.

Por los estudios de la emisora pasaron figuras históricas de la radiofonía regional como José Luis Datri, Ricardo Di Luca, Martha Palou y el relator deportivo Edgardo Budnik, además de numerosos comunicadores, artistas y referentes sociales que encontraron en la radio un espacio para expresarse y compartir sus proyectos.

FM Master también tuvo un fuerte protagonismo en distintas iniciativas sociales y culturales de la región, así como en la cobertura de fiestas populares y eventos comunitarios. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, cuando decenas de vecinos comenzaron a reunirse frente a la pantalla instalada en el exterior del estudio para seguir los partidos de la Selección Argentina y compartir cada encuentro como una verdadera celebración colectiva.

Durante el Mundial de Qatar 2022, la radio reunió a vecinos frente a su histórica pantalla exterior.

A ocho años de su nacimiento, FM Master 105.5 continúa apostando a la comunicación cercana, al acompañamiento diario y al compromiso con la comunidad, consolidando una identidad propia dentro del mapa radial de Río Negro y Neuquén.

Un nuevo paso: de la radio al multimedio

El grupo tomó una de las decisiones más importantes de su historia: transformar la radio y sus repetidoras en un verdadero multimedio, capaz de integrar radio, streaming y nuevas narrativas digitales.

Este salto es posible gracias a la incorporación de Adolfo Raed, ingeniero y emprendedor, y Carina López, extenista profesional y actual entrenadora del Club Cipolletti. Ambos comenzaron aportando desde los micrófonos, siendo parte de programas premiado, y hoy forman parte de la dirección del grupo, consolidando una sociedad estratégica que proyecta a Master hacia una nueva etapa.

La radio cipoleña festeja ocho años de historia manteniendo intacto su espíritu de cercanía.

La inauguración de los nuevos estudios representa, así un punto de inflexión en la historia de Grupo Master y una apuesta concreta al desarrollo de la comunicación regional.