La radio FM Master 105.5 de Cipolletti celebra su octavo aniversario, reafirmando su lugar como uno de los medios de comunicación más reconocidos y cercanos a la comunidad del Alto Valle.
La emisora nació el 19 de mayo de 2018 impulsada por Silvia Figueroa y Gabriel Ruiz, quienes apostaron a construir un espacio radial con identidad propia, abierto a la participación y enfocado en las historias, necesidades y actualidad de la región. Sus primeras transmisiones comenzaron desde el histórico estudio ubicado en Yrigoyen 488, frente a la Plaza San Martín de Cipolletti.
Con el paso de los años, FM Master fue creciendo junto a su audiencia y consolidando una programación diversa que logró combinar música, información y espacios de interés comunitario. La emisora abrió sus micrófonos a géneros como el tango, el folclore, los clásicos de los años ‘80 y propuestas contemporáneas, además de programas vinculados a la política, la salud y la realidad social del Alto Valle.
A fines de 2025, la radio concretó una nueva etapa con su mudanza a General San Martín 337, manteniendo el espíritu de cercanía que la caracteriza desde sus inicios y fortaleciendo su vínculo cotidiano con vecinos y vecinas de Cipolletti y localidades cercanas. En estos ocho años, FM Master 105.5 también recibió importantes reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos los premios Ballena, entregados en Puerto Madryn, y los Río de los Pájaros, otorgados en Concordia, Entre Ríos, distinciones que destacaron su labor comunicacional y su aporte cultural.
Por los estudios de la emisora pasaron figuras históricas de la radiofonía regional como José Luis Datri, Ricardo Di Luca, Martha Palou y el relator deportivo Edgardo Budnik, además de numerosos comunicadores, artistas y referentes sociales que encontraron en la radio un espacio para expresarse y compartir sus proyectos.
FM Master también tuvo un fuerte protagonismo en distintas iniciativas sociales y culturales de la región, así como en la cobertura de fiestas populares y eventos comunitarios. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, cuando decenas de vecinos comenzaron a reunirse frente a la pantalla instalada en el exterior del estudio para seguir los partidos de la Selección Argentina y compartir cada encuentro como una verdadera celebración colectiva.
A ocho años de su nacimiento, FM Master 105.5 continúa apostando a la comunicación cercana, al acompañamiento diario y al compromiso con la comunidad, consolidando una identidad propia dentro del mapa radial de Río Negro y Neuquén.
Un nuevo paso: de la radio al multimedio
El grupo tomó una de las decisiones más importantes de su historia: transformar la radio y sus repetidoras en un verdadero multimedio, capaz de integrar radio, streaming y nuevas narrativas digitales.
Este salto es posible gracias a la incorporación de Adolfo Raed, ingeniero y emprendedor, y Carina López, extenista profesional y actual entrenadora del Club Cipolletti. Ambos comenzaron aportando desde los micrófonos, siendo parte de programas premiado, y hoy forman parte de la dirección del grupo, consolidando una sociedad estratégica que proyecta a Master hacia una nueva etapa.
La inauguración de los nuevos estudios representa, así un punto de inflexión en la historia de Grupo Master y una apuesta concreta al desarrollo de la comunicación regional.