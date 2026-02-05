En plena temporada y con miles de personas recorriendo senderos y playas, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi volvieron a repetir un mensaje tan claro como necesario: las mascotas no deben ingresar al parque. Ni perros ni gatos. No es un capricho ni una exageración: es una medida clave para proteger la fauna, el ambiente y también a las propias personas.

Según explicaron desde el área protegida, los parques nacionales no son espacios para compartir con animales domésticos, ya que su presencia altera seriamente los ecosistemas. Incluso las mascotas vacunadas pueden transmitir enfermedades a la fauna autóctona a través de sus heces, que muchas veces quedan en el ambiente o dejan rastros imposibles de eliminar por completo.

Pero el problema no termina ahí. Los perros y gatos son animales territoriales y sus olores pueden provocar que aves y mamíferos abandonen nidos, cuevas y guaridas, dejando pichones y crías desprotegidas. Ese simple paseo “con correa” puede arruinar toda una temporada reproductiva de especies nativas.

Además, las mascotas ahuyentan y atacan a la fauna silvestre, que ya convive con depredadores naturales. Un ladrido, una corrida o incluso el olor generan estrés y miedo. En el Parque Nacional Nahuel Huapi ya se registraron ataques de perros a especies protegidas como el huillín, el pudú y el huemul, animales emblemáticos y en peligro.

Desde el organismo también remarcaron que llevar mascotas al parque las expone a accidentes de tránsito en rutas y caminos internos, y a posibles conflictos con otras personas, incluyendo mordeduras o reacciones inesperadas. Por todo esto, reiteraron que existe una reglamentación clara que prohíbe el ingreso con mascotas a los Parques Nacionales. La norma rige todo el año y busca preservar uno de los patrimonios naturales más importantes del país.

Solo se contemplan excepciones puntuales, como el ingreso de perros guía certificados o mascotas de apego debidamente registradas, casos en los que se deben realizar trámites previos con la debida anticipación ante cada parque nacional. La recomendación final es simple y directa: si vas al Nahuel Huapi, dejá a tu mascota en casa. Para más información, se puede consultar en Instagram @parquenacionalnahuelhuapi o en el sitio oficial del parque.