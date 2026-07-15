La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta cotidiana también en el turismo. Con ese objetivo, el próximo viernes 7 de agosto, desde las 14, se desarrollará en la ciudad de Neuquén la capacitación "Inteligencia Artificial aplicada al Turismo", una propuesta teórico-práctica que buscará acercar herramientas concretas a quienes integran la cadena de valor turística. La actividad se realizará en Rivadavia 815, cuarto piso, Sala Limay, con cupos limitados.

Los detalles fueron brindados por Hernán Cousté, magíster en Marketing Estratégico, consultor y speaker internacional, durante una entrevista en el programa "Tardes de Primera", que se emite por AM550. El especialista señaló que la capacitación estará organizada en torno a cuatro ejes estratégicos: investigar, crear, comunicar y convertir, permitiendo a los asistentes conocer herramientas para analizar tendencias, diseñar experiencias turísticas, generar contenidos digitales y optimizar la relación con los clientes.

Hernán Cousté brindará en Neuquén una capacitación para aplicar inteligencia artificial al turismo y potenciar los negocios del sector.

Sostuvo que la adopción de la inteligencia artificial en América Latina avanza a un ritmo acelerado y remarcó que la tecnología ya forma parte de la experiencia turística, incluso para quienes no la utilizan de manera consciente. "Una cosa es la adopción nuestra como profesionales y otra es que la inteligencia artificial también nos adopta a nosotros. Está presente en los buscadores, las plataformas de entretenimiento y en la información que consumimos todos los días", explicó.

Según detalló, uno de los aspectos más valiosos será aprender a utilizar la inteligencia artificial para comprender mejor al visitante. "Hoy podemos hacer estudios de mercado, analizar qué buscan los viajeros, detectar nuevos públicos y conocer oportunidades que antes requerían equipos especializados. Con las herramientas correctas podemos tomar mejores decisiones", afirmó.

La capacitación está dirigida a profesionales del turismo, hotelería, gastronomía, agencias de viajes, prestadores de experiencias, emprendedores y funcionarios del sector, aunque Cousté destacó que también será útil para quienes trabajan en recepción, ventas o atención al público, ya que permitirá incorporar soluciones para automatizar consultas, mejorar la comunicación y optimizar procesos diarios.

La jornada combinará teoría, ejercicios prácticos y herramientas de IA orientadas a hotelería, gastronomía y experiencias turísticas.

Además de las demostraciones en vivo, la jornada incluirá ejercicios prácticos para que cada participante aplique las herramientas sobre su propio negocio o destino turístico. Entre los contenidos figuran el análisis de tendencias, el diseño de productos turísticos, la creación de contenido con IA, la automatización de respuestas y el uso de chatbots para mejorar la atención al cliente.

Para Cousté, el desafío no pasa por utilizar todas las plataformas disponibles, sino por identificar cuáles aportan valor real a cada emprendimiento. "No se trata de usar todo lo nuevo, sino de adoptar las herramientas que realmente ayudan a cumplir los objetivos del negocio. Lo importante es que la tecnología permita liberar tiempo para pensar mejor la estrategia y conectar con los clientes", señaló. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden realizar consultas o reservar su lugar comunicándose al 299 528-9072.

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