Gala Cappeletti Murphy encontró en el río Aluminé mucho más que una actividad deportiva: convirtió su pasión por el agua en un proyecto de vida. A los 27 años, es la primera mujer habilitada como guía de rafting de la provincia del Neuquén y está al frente de Abra Ancha Rafting, una empresa de turismo aventura que nació de una apuesta personal y hoy busca acercar a visitantes de distintos lugares a los paisajes de la cordillera.

Nacida y criada en Aluminé, Gala practicó kayak desde chica y siempre mantuvo un vínculo estrecho con la naturaleza. Sin embargo, nunca imaginó que terminaría trabajando en el río ni que tendría su propio emprendimiento. “Jamás imaginé estar haciendo lo que hago y mucho menos vivir de ello”, reconoce.

La oportunidad tomó forma mientras trabajaba como guía para otras empresas de la localidad. Junto con su pareja, comenzó a pensar en una propuesta propia. Primero compraron unos remos, después incorporaron una balsa y, con el tiempo, sumaron equipamiento hasta reunir cuatro balsas completas, con capacidad para recibir a 40 personas.

A los 23 años, Gala decidió dedicarse por completo al proyecto y avanzar con las habilitaciones ante la Provincia y Prefectura. El desafío era grande: abrirse camino en una actividad que ya tenía cerca de dos décadas de desarrollo en Aluminé y hacerlo como una mujer joven al frente de su propia empresa.

“Mi mayor temor era estar a la altura y que la gente pudiera darnos la oportunidad de conocernos”, recuerda. Por eso, desde el comienzo puso el foco en cada detalle, desde los permisos hasta el equipamiento. “Para nosotros no podía haber margen de error”, afirma.

Las salidas por el río Aluminé combinan adrenalina, paisajes cordilleranos y propuestas de contacto con la naturaleza.

Con el tiempo, aquella incertidumbre dio paso a nuevos objetivos. “Jamás pensé en abandonar. Estoy feliz y segura de lo que decidí hacer. Al final siempre quiero más, quiero seguir creciendo y sumando”, sostiene.

El río Aluminé ofrece circuitos para distintas experiencias

Para Gala, uno de los mayores atractivos de su trabajo es poder compartir el lugar donde nació. El río ofrece sectores de aguas tranquilas y otros con rápidos más intensos, una variedad que permite organizar propuestas para diferentes edades, intereses y niveles de experiencia.

“Aluminé, en materia de rafting, es único por el río. Tiene sectores fuertes y otros calmos, y eso hace que tengamos una amplia variedad de circuitos y actividades”, explica.

Pero la experiencia no se limita a recorrer el cauce. Durante las excursiones, el equipo también comparte información sobre las corrientes, el entorno natural y los paisajes que acompañan cada descenso. La intención es que quienes llegan a la localidad disfruten de la aventura y comprendan el ambiente que los rodea.

“Buscamos que vivan el rafting al cien por ciento, sin correr, sin prisas”, cuenta. Para ella, conocer el río es también una manera de aprender a respetarlo. “Queremos que la gente se enamore tanto del río Aluminé como nosotros”, agrega.

La propuesta tiene, además, una dimensión personal. Cada salida le permite mostrar su pueblo desde una perspectiva que conoce desde la infancia. “El simple hecho de estar en el agua con la gente siempre me emociona. Tener la suerte de contarle a otros sobre tu lugar, el lugar que amás y donde naciste, no tiene precio”, expresa.

Abra Ancha Rafting combina aventura y hospitalidad

En Abra Ancha Rafting, la jornada no termina cuando las balsas llegan a la orilla. Gala participa en distintas etapas de la experiencia: responde consultas, organiza reservas, recibe a los visitantes, guía las excursiones y comparte un momento de descanso después de la actividad.

La merienda es parte de esa identidad. El equipo ofrece tortas fritas, dulces y otras preparaciones caseras que refuerzan el clima familiar que busca transmitir el emprendimiento.

“Queremos que venir a hacer rafting no sea simplemente una actividad donde pagás, la hacés y te vas. Tratamos de formar vínculos con la gente y generar experiencias cuidadas”, explica. “Queremos ser cálidos y no perder lo familiar”.

Gala Cappeletti Murphy impulsa Abra Ancha Rafting, un emprendimiento que invita a descubrir el río Aluminé a través de excursiones para distintos públicos.

Alrededor de siete personas participan en las distintas tareas. Su pareja es su socio y principal apoyo; su suegra prepara las meriendas y colabora con la logística, mientras que su sobrino se suma en funciones relacionadas con la fotografía, los traslados y la atención de los pasajeros. También trabajan guías y amigos que participan en las actividades de rafting y kayak.

La organización familiar es una parte central de la propuesta. Cada integrante aporta algo diferente para que los visitantes disfruten de una jornada que combina deporte, naturaleza y encuentros alrededor de la mesa.

La joven guía quiere ampliar la oferta de turismo aventura

Gala reconoce que todavía llama la atención ver a una mujer al mando de una balsa y, al mismo tiempo, liderando una empresa de este tipo. Su recorrido también implicó abrirse paso en un ámbito con mayor presencia masculina y demostrar que podía llevar adelante el proyecto.

“Algo que nos hace distintivos y que resulta raro es ver en esta clase de actividades a una chica”, comenta.

Cuatro años después de aquella primera apuesta, Abra Ancha Rafting continúa sumando posibilidades. Gala incorporó la habilitación para realizar guiadas de kayak y tiene en trámite una nueva actividad acuática. Su próximo objetivo es ampliar la propuesta con experiencias terrestres, acuáticas y aéreas, además de recorridos guiados para mostrar distintos rincones de Aluminé.

Quiere compartir las historias del pueblo, sus costumbres y su cultura, y ayudar a los visitantes a descubrir la flora, la fauna y los paisajes de la zona. Para ella, la localidad todavía conserva una identidad que merece ser conocida.

“Todavía conservamos ese aire de pueblo de cordillera. Hay mucha paz, paisajes naturales, flora, fauna, montañas, ríos y lagos. Aluminé no debería pasar desapercibido”, afirma.

Su historia comenzó con unos remos, una balsa y la decisión de probar un camino propio. Hoy, aquella iniciativa se convirtió en una empresa que busca crecer sin perder el vínculo con el lugar que la vio nacer. Y cuando le preguntan qué les diría a quienes quieren apostar por la provincia, su respuesta es directa: “Que se animen, que apuesten. Neuquén tiene mucho para ofrecer”.

Quienes quieran conocer las excursiones de Abra Ancha Rafting pueden contactarse con el equipo a través de sus cuentas de Instagram y Facebook, donde figura como Abra Ancha Rafting.