La marca de juguetes LEGO abrirá su primera tienda oficial en la Argentina. El local estará ubicado en el shopping Unicenter, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El anuncio marca una nueva etapa para la compañía danesa, cuyos productos ya se comercializan en el mercado argentino a través de terceros. La noticia generó expectativa entre los fanáticos de los tradicionales bloques de construcción, especialmente después de que circularan imágenes del espacio donde funcionará la tienda.

Dónde estará ubicada

La primera tienda oficial de LEGO estará en el tercer piso del shopping Unicenter, en Martínez, partido bonaerense de San Isidro. Durante los últimos días comenzaron a circular imágenes de un local cubierto con carteles que anticipaban la llegada de la marca. Las fotografías se viralizaron en redes sociales y despertaron la curiosidad de los seguidores de LEGO.

Hasta el momento, no se informó una fecha exacta de inauguración ni se difundieron detalles sobre los productos que estarán disponibles en el nuevo establecimiento.

Qué cambia con la llegada oficial

La llegada de una tienda oficial representa una novedad para el mercado local, donde los sets de LEGO ya podían adquirirse a través de jugueterías y otros comercios.

El desembarco forma parte de la renovación que atraviesa el centro comercial, que en los últimos meses sumó anuncios de distintas marcas internacionales.

Qué vende LEGO

LEGO es una empresa de origen danés conocida internacionalmente por sus juguetes de construcción a partir de bloques encastrables.

A lo largo de su historia desarrolló colecciones destinadas a diferentes edades, desde sets infantiles hasta modelos complejos para adultos. Entre sus propuestas se encuentran construcciones de ciudades, vehículos, monumentos y escenarios inspirados en películas y personajes populares.

La compañía también cuenta con parques temáticos Legoland en distintos países y una comunidad internacional de coleccionistas y aficionados.

Por ahora, no se confirmó qué líneas de productos se ofrecerán en la nueva tienda argentina ni si contará con experiencias especiales para los visitantes.

Las otras marcas que llegan a la Argentina

La apertura de LEGO se suma a una serie de anuncios relacionados con la llegada y expansión de marcas internacionales en el mercado argentino.

Entre ellas se encuentra Tesla, que también tiene previsto instalar un espacio comercial en Unicenter. La compañía de vehículos eléctricos proyecta inaugurar hacia fines de noviembre un sector de exhibición y comercialización en el primer nivel del shopping. Además, prevé disponer de un área destinada a pruebas de manejo en el estacionamiento del centro comercial.

En paralelo, se anunciaron movimientos de otras marcas internacionales, como el regreso de Mango, el desembarco del grupo Bestseller (propietario de Jack & Jones y Only) y los planes de expansión de Superdry.