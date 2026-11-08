El Papa León XIV en Argentina en VIVO: Javier Milei recibió al Sumo Pontífice

Este domingo 8 de noviembre a las 16.30 el papa León XIV arribará a la Argentina en su visita histórica, después de 39 años de la última visita de un Sumo Pontífice al país. En su agenda para hoy tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei a las 17.20 en Casa Rosada y antes visitará el monumento General San Martín.

Seguí en vivo el minuto a minuto de la histórica visita del Papa a nuestro país.