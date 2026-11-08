El Papa León XIV en Argentina en VIVO: Javier Milei recibió al Sumo Pontífice

Este domingo 8 de noviembre a las 16.30 el papa León XIV arribará a la Argentina en su visita histórica, después de 39 años de la última visita de un Sumo Pontífice al país. En su agenda para hoy tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei a las 17.20 en Casa Rosada y antes visitará el monumento General San Martín.
Seguí en vivo el minuto a minuto de la histórica visita del Papa a nuestro país.
Quién es León XIV, el segundo Papa que visita Argentina: qué edad tiene y dónde nació
Antes de convertirse en el líder de la Iglesia Católica, Robert Prevost desarrolló gran parte de su vida religiosa en América Latina. El Papa nació en Estados Unidos, tiene nacionalidad peruana y visita el país por primera vez.
El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina para iniciar una visita de casi cuatro días y se convirtió en el centro de la atención de miles de fieles que buscan conocer más sobre su historia. El Sumo Pontífice arribó al país a las 16.33 al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei.
El papa León XIV fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Pablo Quirno en el Monumento al General José de San Martín, en el barrio porteño de Retiro.
Tras escuchar el Himno Nacional Argentino y la Marcha Pontificia, ejecutados por la banda militar Tambor de Tacuarí, Su Santidad entregó una ofrenda floral con los colores del Vaticano al Libertador de América ante una multitud de fieles.
Tras haber sido recibido por el presidente Javier Milei, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei y autoridades del Episcopado Argentino, el papa León XIV se dirige al Monumento a José de San Martín, donde le rendirá homenaje al Libertador de América y dejará una ofrenda.
Acompañado por el presidente Javier Milei, León XIV saludó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Vestido de traje negro, tal como indica el código de vestimenta del Vaticano, el presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery.
Milei y Su Santidad estrecharon manos en un primer contacto.Para las 17:20 está prevista la recepción oficial en Casa Rosada.
El presidente Javier Milei ya aguarda en la pista del aeroparque metropolitano Jorge Newbery para recibir al papa León XIV.
El papa León XIV llegó a la Argentina en el marco de su viaje apostólico. Para recibirlo, monseñor Marcelo Colombo, monseñor Pizarro y monseñor Jorge Ignacio García Cuerva se acercaron al aeroparque metropolitano Jorge Newbery.
Procedente de Montevideo, Uruguay, el vuelo AR 1091 de Aerolíneas Argentinas en el que viaja el papa León XIV aterrizó a las 16:34 en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
En minutos, Su Santidad será recibido por el presidente Javier Milei.
El papa León XIV llegó a la Argentina, segunda escala de su viaje por Sudamérica
El Sumo Pontífice aterrizó en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery y dio comienzo a una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante cuatro jornadas recorrerá Buenos Aires, el Cottolengo Don Orione de Claypole, Córdoba y Luján, donde encabezará tres misas multitudinarias.
El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina, procedente de Uruguay, donde inició su primera gira apostólica por Sudamérica. El avión que trasladó al Sumo Pontífice aterrizó en el aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde comenzó una visita histórica que se prolongará hasta el próximo miércoles 11.
Con 176 años de historia, el Regimiento de Granaderos a Caballo ya se encuentra apostado en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, preparado para participar del recibimiento al papa León XIV. Los efectivos se ubicaron en el lugar como parte del operativo protocolar previsto para la llegada del Sumo Pontífice.
León XIV tiene previsto arribar al aeropuerto porteño a las 16.25, proveniente de Uruguay, en el marco de su gira por Sudamérica. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde a las 17.20 se realizará la ceremonia oficial de bienvenida.
Mientras el papa León XIV se aproxima al aeroparque metropolitano Jorge Newbery, a bordo del avión de Aerolíneas Argentinas AR 1091, los fieles se concentran en Plaza de Mayo para esperarlo.
A las 17:20 está previsto un encuentro entre Su Santidad y el presidente Javier Milei en Casa Rosada.
A las 16, el presidente Javier Milei llegó a Aeroparque Jorge Newbery, donde a las 16.30 está previsto el arribo del papa León XIV, proveniente de Uruguay como parte de su gira por Sudamérica. El mandatario arribó acompañado por una comitiva y bajo un importante operativo de seguridad para recibir al Sumo Pontífice.
Tras la llegada del Papa, a las 17.20 está prevista la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada. Media hora después, León XIV mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, en el marco de su primera visita oficial a la Argentina.
El vuelo de Aerolíneas Argentinas que traslada al papa León XIV es el AR 1091 y ya se encuentra volando rumbo al aeroparque metropolitano Jorge Newberry.
Se estima que Su Santidad arribará a la Ciudad de Buenos Aires entre las 16:15 y 16:30.
El papa León XIV cerró su visita al Uruguay y despegó desde el aeropuerto de Montevideo rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primera escala de su visita a la Argentina. El Sumo Pontífice tiene previsto arribar al aeroparque metropolitano Jorge Newbery minutos después de las 16:15
En esta primera jornada de la histórica visita papal, León XIV será recibido por el presidente Javier Milei y luego visitará el Monumento a José San Martín, el Libertador de América, en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro.