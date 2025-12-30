El presidente Javier Milei recibe esta tarde en la Casa Rosada al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, en una de las últimas reuniones oficiales del año en Balcarce 50. Según trascendió, Seymour es una de las principales figuras del partido Association of Consumers and Taxpayers (ACT) y se define como un referente de la derecha liberal. La fuerza que lidera integra actualmente la coalición de gobierno en Nueva Zelanda junto al Partido Nacional y New Zealand First.

El funcionario neozelandés asumió como viceprimer ministro el 31 de mayo y fue impulsor de una profunda reforma del Estado en su país, con una reducción de ministerios de 41 a 20, bajo el argumento de que la estructura estatal estaba sobredimensionada. La decisión guarda similitudes con el recorte de áreas y ministerios que Milei implementó al asumir la presidencia en diciembre de 2023.

La visita llamó la atención dentro del Ejecutivo argentino, ya que Nueva Zelanda es considerado un socio competitivo y no complementario, aunque el encuentro se da en un contexto reciente de mayor acercamiento, tras el anuncio de China Eastern Airlines de un nuevo vuelo entre Shanghái y Buenos Aires, con escala técnica en Auckland, previsto para diciembre de 2025.

El intercambio se realizará a las 14 en el despacho presidencial y contará también con la presencia del canciller Pablo Quirno. La reunión se inscribe dentro de la agenda internacional del mandatario en la recta final del año.

En paralelo, Milei grabará una entrevista con el periodista y conferencista argentino Andrés Oppenheimer para el programa “Oppenheimer Presenta”, como parte de sus últimas actividades públicas antes del cierre de 2025.