Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, tiene nueve dedos. Le falta el meñique de la mano izquierda. La historia se remonta a 1964, cuando el actual mandatario tenía apenas 17 años y trabajaba como tornero mecánico en una fábrica de São Paulo. Un torno mecánico le aplastó el dedo durante su turno nocturno y los médicos tuvieron que amputarlo.

El accidente en la fábrica

En 1964, Lula trabajaba en el turno de la madrugada en una metalúrgica de São Paulo. Según relató el propio presidente en una entrevista con el presentador Jô Soares en 2002, el accidente ocurrió por un descuido en el mantenimiento del torno. Un compañero suyo soltó el soporte de la máquina, lo que acabó aplastándole el dedo.

"Llegué a las tres de la mañana oliendo a overol de trabajo, oliendo a grasa. El médico me miró a la cara y dijo: '¿Para qué necesita 10 dedos un peoncito? Voy a quitártelo'. Y me quitó el muñón", recordó Lula en un acto público en 2010.

La atención médica tardía

Debido a las demoras en la atención médica dentro del sistema público de salud, Lula fue atendido recién a las 7 de la mañana. Para entonces, su dedo ya quedó insalvable. El joven operario recibió una indemnización de 350 mil cruzeiros, que le permitió comprar muebles para su madre y un terreno.

La vergüenza que sintió durante un año

Lula reconoció que pasó un año en el que iba avergonzado en el autobús. "No quería que nadie viera mi dedo. Dejaba la mano metida en el bolsillo o la envolvía en una toalla. ¡Una bobada!", confesó.

Lula da Silva y la historia del dedo que perdió a los 17 años que cambió su vida

También relató las dificultades cotidianas que enfrentó. "Tenía dificultades porque cuando iba a lavarme la cara, colocaba la mano así y, antes de que el agua llegara a la cara, ya se había caído. Me llevó un tiempo hasta que aprendí. No fui a una escuela de rehabilitación porque no había, pero aprendí que solo tenía que hacer así para que todo el agua llegara a la cara".

De la fábrica al sindicalismo

Lejos de las teorías que sugieren que utilizó la pérdida de su dedo como objeto político, Lula inició su camino desde las bases sindicales. En 1968 comenzó su etapa en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Poco a poco construyó una figura política que le valió un asiento en el Senado entre 1987 y 1991. Más tarde alcanzó la presidencia entre 2003 y 2007, 2007 y 2011, y desde 2023 hasta el presente.

El accidente marcó el inicio de su conciencia sobre las condiciones laborales de los trabajadores brasileños. La seguridad laboral, prácticamente inexistente en esa época, rendía una serie de accidentes de trabajo comunes entre los metalúrgicos.

El dedo como símbolo político

Hoy, Lula utiliza su dedo faltante como un sello de su identidad. En 2022, a nueve días de las elecciones presidenciales, publicó una imagen en sus redes sociales mostrando sus nueve dedos. La alusión al número nueve no era casual.

"Nine" (nueve, en inglés) fue el nombre en código que Lula recibió de parte de los fiscales del caso Lava Jato, el proceso judicial por el cual fue acusado de corrupción. El sobrenombre aludía, de manera cruel, a la falta del dedo meñique.

El detalle que despertó sospechas de IA

En agosto de 2026, un video de campaña publicado por petistas en Ceará mostró a Lula con cinco dedos en la mano izquierda. El Tribunal Regional Electoral local pidió explicaciones por el uso de inteligencia artificial. Situaciones similares ocurrieron con portadas falsas atribuidas a Veja y GloboNews, donde Lula aparecía con ambos dedos meñiques.

Un gesto de cortesía internacional

En febrero de 2026, durante una visita oficial a Corea del Sur, Lula recibió un regalo inusual: una luva personalizada de cuatro dedos para su mano izquierda. La pieza fue confeccionada a medida por las autoridades surcoreanas. Lula mostró la luva a la primera dama, Janja da Silva, y sonrió al notar la adaptación especial.