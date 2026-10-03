Del misterio de un abuelo nazi a las historias íntimas de mujeres: los dos libros que Viviana Rivero presenta en Roca

Las ferias del libro tienen, para Viviana Rivero, algo especial: son el lugar donde finalmente se encuentran quienes escriben y quienes leen. La escritora, una de las referentes de la novela histórica contemporánea argentina, llega este sábado 3 de octubre a General Roca para presentar dos de sus trabajos más recientes.

La cita será a las 18, en el auditorio Jorge Luis Borges, con entrada libre y gratuita. Allí hablará sobre Secretos de sangre y Ellas, historias de mujeres como vos, dos libros diferentes pero unidos por una misma palabra y, en cierta forma, por una mirada sobre aquello que se esconde detrás de las historias personales.

“Escribir es algo solitario, leer también, pero en las ferias logramos juntar esas dos partes que no se habían comunicado y que estaban unidas por un objeto: el libro”, contó Rivero en diálogo con el programa Entretiempo por AM550.

Dos libros unidos por una palabra

Los títulos Secretos de sangre y El secreto bien guardado —dos obras que dialogan entre sí— comparten deliberadamente una palabra que no es casual.

“Lo hice a propósito porque la idea es que el lector entienda que se comunican. Son dos libros que se pueden leer por separado, no hace falta leer uno para entender el otro. Pero al que le gustó mucho alguno de los dos, tiene que ir por el otro porque hay ciertas cosas en común, algunos personajes y algunas cosas lindas”, explicó.

En Secretos de sangre, Rivero combina una historia contemporánea con otra situada durante la Segunda Guerra Mundial. La novela lleva al lector desde Alemania hasta la Argentina y propone una búsqueda sobre el pasado familiar. El protagonista es un médico dermatólogo que vive en Nueva York y es nieto de un alemán. Un día, alguien pinta en las paredes de su casa una acusación que lo vincula directamente con el pasado nazi de su familia.

“Le ponen que los Müller son nazis. Él pinta todo, lo tapa, dice: ‘Bueno, alguien quiere hacer esto’. Pero después lo vuelven a poner”, relató la escritora.

A partir de allí comienza una búsqueda que lo lleva a la Argentina para recorrer los lugares donde estuvo su abuelo y tratar de descubrir qué ocurrió realmente.

La pregunta que atraviesa la novela es tan incómoda como actual: qué sucede cuando una persona descubre que uno de sus antepasados estuvo involucrado en hechos terribles y hasta qué punto esa historia puede afectar a las generaciones posteriores.

“Él sabe que supuestamente su abuelo era un nazi arrepentido, según decía la familia. Entonces quiere llegar hasta el fondo: ¿qué es un nazi arrepentido?, ¿qué pasó?, ¿qué hizo?”, explicó Rivero.

La historia, los secretos y aquello que las familias no cuentan

La investigación histórica es una de las características de la escritura de Rivero. Para construir sus novelas no solo recorre libros y documentos: también necesita conocer los lugares donde transcurren sus historias y reconstruir los contextos sociales y políticos.

En Secretos de sangre, buena parte de esa investigación se vincula con la Segunda Guerra Mundial, Alemania y algunas teorías sobre la posible presencia de Adolf Hitler en la Argentina después de la guerra.

“Cuando comienzo la investigación, empiezo a trabajar con libros de una corriente que hablan de que Hitler estuvo en Argentina. Algunos dicen que después de que murió estuvo en Argentina, oculto. Todo lo que investigué lo puse en el libro”, contó.

La novela también incorpora a la Patagonia y la famosa casa Inalco, ubicada en cercanías del lago Nahuel Huapi. “Encuentro bastante de eso. La casa Inalco fue construida al mismo tiempo que Hitler se hizo su casa de los Alpes y se hizo con los mismos planos. Era una casa autosustentable y solo se llegaba por hidroavión”, señaló.

Pero detrás de esa investigación histórica aparece otra cuestión que atraviesa la novela: los silencios familiares. “Muchas veces ni siquiera se oculta. No se habla de eso. Y uno, cuando es grande, piensa: ‘¿Cómo no pregunté más cosas?’. Porque hay muchas cosas que quedan inconclusas”, reflexionó.

Para Rivero, la inmigración argentina también dejó historias familiares con cabos sueltos. Abuelos que llegaron desde otros países, familias que cambiaron de lugar y acontecimientos de los que las siguientes generaciones nunca llegaron a conocer todos los detalles.

“Queda siempre la necesidad de llegar al fondo y decir: ‘¿Por qué se vino el abuelo? ¿Qué pasó con el abuelo?’”, sostuvo. Y esa búsqueda es justamente la que emprende el protagonista de Secretos de sangre. Pero, en el camino por descubrir quién fue su abuelo, también termina encontrando su propio destino.

“Va a terminar encontrando su propio destino, el lugar donde tiene que vivir. Va a conocer a una mujer de la cual se va a enamorar, que va a estar muy fuera de sus planes, el tipo de mujer de la cual se va a enamorar”, adelantó.

Ellas: historias de mujeres contadas en primera persona

El segundo libro que Rivero presentará en General Roca tiene un origen completamente diferente. Ellas, historias de mujeres como vos reúne relatos breves construidos a partir de experiencias reales de distintas mujeres. La idea surgió de una conversación familiar.

“Yo tengo 17 libros, pero todos son novelas, y había hecho dos libros de relatos. Este es el tercero”, contó. La escritora explicó que comenzó a pensar en historias más cortas después de hablar con su hermana, quien le contó que le costaba sostener la lectura de textos largos. “Pensé: si le pasa a ella, le pasa a mucha gente. Entonces dije: ‘Voy a hacer algo cortito, algo que la persona no sienta como un compromiso’”, relató.

Primero escribió sobre sus propias experiencias. Pero después sintió que necesitaba incorporar otras voces. “Escribí como cuatro, pero después dije: ‘Necesito otras voces’. Necesito una chica de 20 años, una señora de 60, una vendedora de una casa de ropa, una jueza, una periodista”, contó.

Así comenzó a contactar mujeres y hacerles una pregunta: cuál había sido el momento más dulce y cuál el más amargo que les había tocado vivir como mujeres. La respuesta la sorprendió. “Personas que conocía muy bien me contaban historias que yo no sabía de sus vidas. Personas que conocía poco me contaban cosas muy privadas o muy profundas”, recordó.

Algunas pidieron cambiar sus nombres. Otras decidieron aparecer con su identidad real. El resultado fue una colección de historias dramáticas, íntimas y también divertidas. “Hay historias muy fuertes, muy dramáticas y otras también divertidas. Porque, bueno, a veces las mujeres cuando se juntan son terribles y hacen cosas terribles”, contó entre risas.

Cada relato está acompañado por una breve reflexión de la propia autora, en la que cuenta qué significó para ella escuchar esa historia.

Mujeres que se animaron a hacer algo diferente

Las mujeres ocupan desde hace años un lugar central en la literatura de Rivero. En sus novelas históricas suele buscar personajes femeninos que se animaron a romper con aquello que se esperaba de ellas. “Cuando miro hacia atrás y había cien mujeres y una hacía algo distinto, es muy tentador traer a esa mujer, a la pionera. Porque la verdad que es muy inspirador”, explicó.

Son mujeres que fundaron empresas, trabajaron junto a los hombres, emigraron y construyeron sus propios caminos en momentos históricos en los que hacerlo no era habitual. “Me gusta contar eso”, resumió.

En Ellas, esa mirada se amplía a mujeres de diferentes edades y realidades. Algunas historias son completamente personales y otras recuperan hitos históricos vinculados con mujeres pioneras, como la primera mujer que corrió en Fórmula 1.

El desafío de escribir relatos cortos

Para una escritora acostumbrada a construir novelas extensas, el formato breve también significó un desafío. “Había que acostumbrar la pluma”, reconoció Rivero.

El relato corto tiene algunas ventajas: no exige manejar una trama extensa ni sostener durante cientos de páginas fechas, personajes y acontecimientos. Pero, al mismo tiempo, necesita otro ritmo. “Tiene que ser suficientemente vistoso para dar un vuelco y que el lector vaya disfrutando cada una de las perlitas del collar. Y cuando se termina quede impactado”, explicó.

Después de encontrarle la vuelta, asegura que terminó disfrutando mucho la experiencia. Este sábado, esa experiencia llegará a la Feria del Libro de General Roca, donde Rivero se encontrará nuevamente con sus lectores. “Si les gusta la historia, si les gusta la novela histórica, los espero a las 18”, invitó.

La entrevista a Viviana Rivero