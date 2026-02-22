Viviana Rivero llega a Neuquén: literatura, música y la búsqueda de la “heroína cotidiana”

En el marco del Mes de la Mujer, la escritora Viviana Rivero llegará a Neuquén con una propuesta distinta: una charla literaria abierta al público que promete emoción, reflexión y música en vivo. El encuentro bajo el titulo "Relatos que transforman, historias que inspiran" se realizará el 8 de marzo en Mood Live, con entradas disponibles a través de protickets.com.ar.

La actividad combinará relatos, experiencias personales y canciones interpretadas por el músico Alejandro Scurti, en un formato pensado como un espectáculo participativo que busca conectar al público con el universo emocional de sus novelas.

“Es algo distinto, casi una charla motivacional pero con un poquito de show”, explicó Rivero durante una entrevista en el programa Entretiempo de AM550. “Se combinan palabras, frases, música y una charla centrada en encontrar la heroína que hay en cada una”.

La presentación del 8 de marzo propone una experiencia diferente a una charla literaria tradicional: un espacio de intercambio, emoción y reflexión acompañado por música en vivo. La autora invitó especialmente a quienes buscan una experiencia inspiradora: “Va a ser un verdadero show donde palabra y música se unen para hablar de sueños, decisiones y de la fuerza que todos llevamos adentro".

La heroína cotidiana

La autora adelantó que el eje principal del encuentro será recorrer las historias de las mujeres que protagonizan sus libros y reflexionar sobre los desafíos que atraviesan en distintas épocas. “Vamos a sobrevolar todas las heroínas que la gente conoce en mis libros y el recorrido que hizo la mujer a lo largo del tiempo, lo que fue dejando y lo que fue conquistando”, señaló.

El objetivo, explicó, es invitar al público a reconocer la fortaleza personal frente a los cambios y obstáculos de la vida. “A veces necesitamos encontrar esa heroína que llevamos dentro para poder alcanzar los sueños que queremos”.

La propuesta busca generar un clima cercano y empático, atravesado por anécdotas personales y reflexiones que conectan ficción y realidad, en una noche pensada para compartir y celebrar.

Cómo nacen sus personajes

Con 16 libros publicados, Rivero se consolidó como una de las autoras más leídas del país dentro de la novela histórica romántica. Sus protagonistas suelen ser mujeres pioneras que rompieron moldes en contextos adversos. “Siempre hubo una primera mujer que hizo algo distinto: la primera que operó en un quirófano, la primera que dictó una sentencia o enseñó en un aula. A mí me gusta contar la historia de esa pionera”, explicó.

Según la escritora, esa elección no es casual: “Generalmente son heroínas, porque animarse a hacer algo diferente en un mundo que era masculino ya las convierte en mujeres fuertes”.

El quiebre que cambió su vida

Durante la entrevista, Rivero también repasó sus comienzos y el momento decisivo en el que dejó la abogacía para dedicarse por completo a escribir. Criada en una casa atravesada por la literatura —su padre era escritor premiado aunque no podía vivir de sus libros—, durante años evitó seguir ese camino por miedo a la inestabilidad económica.

“Me crié viendo a mi papá escribir de noche porque de día trabajaba. En casa decían que nadie iba a seguir carreras relacionadas con la literatura”, recordó. Sin embargo, la vocación terminó imponiéndose. “Las vocaciones nos persiguen y nos atrapan en algún momento de la vida”, afirmó.

El punto de inflexión llegó cuando decidió tomarse un año para escribir: dejó sus casos jurídicos a una colega y apostó todo a la literatura. “Le dije: si me va bien, no vuelvo más. Y no volví nunca más”.

Ese período dio origen a su novela Y ellos se fueron, que se convirtió en bestseller y marcó definitivamente su carrera.

El libro que encendió la chispa

Rivero confesó que nunca había escrito ficción hasta adulta, y que fue la lectura de Soy francesa, de la escritora Irène Némirovsky, la que despertó su deseo de escribir. “Encontré una literatura sencilla pero profunda, que hablaba de temas fuertes con una historia de amor sin ser rosa. Ahí pensé: yo creo que puedo escribir como ella”.

Desde entonces, sus novelas combinan rigurosa investigación histórica con historias atravesadas por distintas formas del amor. “En mis libros siempre aparece el amor en todas sus áreas: el amor de pareja, a los hijos, a la vocación y a la tierra”, explicó. “Es el motor que mueve el mundo y por el que estamos dispuestos a perseguir grandes desafíos”.

Investigación y memoria histórica

Su último libro, Secretos de sangre, demandó años de investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, incluyendo entrevistas con descendientes de marinos alemanes del acorazado Graf Spee que permanecieron en Argentina tras el conflicto. “La investigación implica lectura histórica, entrevistas, documentales y reconstruir la vida cotidiana de cada época. Todo lo que cuento tiene una base real”, señaló.

La entrevista completa con Viviana Rivero: