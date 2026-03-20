El director de Idear GA, Alberto Blasco, participó del programa "Tardes de Primera" que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, donde abordó el concepto de modernidad líquida y reflexionó sobre los cambios que atraviesan las sociedades actuales.

Durante la entrevista, Blasco explicó que la idea de modernidad líquida fue desarrollada por el sociólogo Zygmunt Bauman, quien planteó que en el siglo XXI las estructuras tradicionales, como el trabajo, la familia o las instituciones, dejaron de ser estables, dando paso a una realidad más dinámica y cambiante.

En ese sentido, el especialista remarcó que hoy las personas construyen sus trayectorias laborales de manera más flexible, pasando por distintas organizaciones y rubros, a diferencia de décadas anteriores donde predominaba la estabilidad en un solo empleo. “Las identidades ya no son fijas, se van transformando constantemente”, señaló.

Blasco también hizo hincapié en el impacto de la tecnología y la inmediatez en la vida cotidiana, factores que, según explicó, generan mayores niveles de ansiedad y una constante necesidad de adaptación. “Vivimos en una sociedad donde todo fluye y cambia rápidamente, lo que dificulta proyectar a largo plazo”, indicó.

Otro de los puntos abordados fue el cambio en las relaciones interpersonales, que tienden a ser más flexibles y menos duraderas. En este contexto, el director de Idear Ga planteó que la libertad actual, si bien ofrece más posibilidades, también genera incertidumbre. “El desafío es encontrar un equilibrio entre esa libertad y la construcción de una identidad propia”, afirmó.

Además, advirtió sobre el rol de las redes sociales en la construcción de la identidad, donde muchas פעמים las personas se definen a partir de la mirada externa. Frente a esto, destacó la importancia de desarrollar una estructura interna sólida basada en valores y decisiones personales.

En relación al ámbito educativo, Blasco sostuvo que el modelo tradicional también está en transformación, pasando de un esquema centrado en la transmisión de conocimientos a uno más dinámico, donde el aprendizaje se construye de manera conjunta entre docentes y estudiantes.

Finalmente, el especialista subrayó que, ante este escenario de cambios constantes, resulta clave “amigarse con uno mismo”, reflexionar y definir qué aspectos personales se desean mantener, para poder adaptarse sin perder estabilidad interna.

Mira la entrevista completa: