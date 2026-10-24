La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue trabaja en el desarrollo del Pehuensat III, un pequeño satélite diseñado por estudiantes y docentes que busca continuar la experiencia iniciada con el primer satélite universitario argentino, el Pehuensat I, lanzado en 2007.

El proyecto comenzó en 2022 cuando Carolina Ochoa, estudiante avanzada de Ingeniería Electrónica, consultó al doctor Marcelo Maraoz sobre la posibilidad de realizar su tesis. A partir de esa propuesta surgió el desafío de diseñar un satélite tipo CubeSat, un dispositivo de apenas 10 centímetros de lado y con un peso menor a un kilogramo.

Un proyecto nacido en la universidad pública

El Pehuensat III forma parte de una línea de trabajo vinculada al desarrollo tecnológico espacial que comenzó hace tres décadas en la Universidad Nacional del Comahue. La experiencia más reconocida fue el Pehuensat I, considerado el primer satélite universitario argentino, que llegó al espacio en 2007.

La Universidad Nacional del Comahue impulsa el desarrollo del Pehuensat III, un pequeño satélite diseñado por estudiantes y docentes de Ingeniería.

Para avanzar con el nuevo proyecto, el equipo de estudiantes recurrió a investigadores con experiencia en la temática. Entre ellos estuvo el doctor Jorge Lassig, uno de los protagonistas del desarrollo del Pehuensat I, quien acompañó las primeras etapas del trabajo con asesoramiento técnico.

El objetivo del proyecto es que los estudiantes puedan atravesar todas las etapas de construcción de un satélite: desde el diseño inicial hasta las pruebas necesarias para evaluar su funcionamiento.

Un desafío que sumó nuevos estudiantes

Durante el proceso de desarrollo, el equipo decidió presentar el proyecto al concurso Innovar, en Buenos Aires, con la intención de obtener financiamiento. Aunque no obtuvo un premio, la participación permitió difundir la iniciativa y sumar nuevos integrantes.

“No ganamos premios, pero aprendimos mucho. Al volver a Neuquén se había corrido la voz y el primer día de regreso había ocho estudiantes en mi oficina pidiendo entrar al proyecto Pehuensat. Ganamos soñadores”, explicó Maraoz.

Desde entonces, el proyecto incorporó nuevas líneas de investigación y actividades destinadas a acercar la tecnología espacial a estudiantes de distintos niveles educativos.

La tecnología espacial llega a las escuelas

Uno de los programas vinculados al desarrollo espacial neuquino es la Misión Domuyo, una propuesta educativa que invita a estudiantes de escuelas secundarias técnicas y agropecuarias a diseñar, construir y probar prototipos relacionados con tecnología espacial.

La iniciativa busca que los jóvenes puedan acercarse a disciplinas como electrónica, ingeniería y programación a través de experiencias prácticas vinculadas con proyectos reales.

El desarrollo del Pehuensat III plantea nuevos desafíos técnicos para el equipo de la Universidad Nacional del Comahue. Entre ellos se encuentran la construcción del dispositivo, las pruebas de funcionamiento y las condiciones necesarias para que pueda ser enviado al espacio.

El proyecto es presentado como una continuidad del trabajo científico y tecnológico realizado desde la universidad pública neuquina, con la participación de docentes, investigadores y estudiantes.

Los detalles del desarrollo forman parte del artículo “Pehuensat: El satélite neuquino nacido en la universidad pública”, publicado por NEUQUENIA, la revista colaborativa del sistema provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación.