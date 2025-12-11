El sábado 13 de diciembre, a las 19 en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la UNCo, Jordi Aguiar Burgos presentará Pelota Manchada, su primera novela policial y un ambicioso proyecto transmedia que combina literatura, thriller global, tecnología y la cara oculta del fútbol contemporáneo.

En diálogo con Mejor Informado, el autor contó que esta obra nace de una continuidad y una ruptura respecto de Duelos, su libro anterior.

“Hay continuidades y rupturas, como en todo cambio estético. Duelos emergió en pandemia, en el contexto de la muerte de Maradona, donde todos perdimos algo y a alguien. Pero Pelota Manchada es otra cosa: acá ya entro de lleno en la ficción”, explicó.

La novela sigue a Joan Ávalos, un periodista radicado en Neuquén que se ve envuelto en una trama que mezcla asesinato, viajes por once ciudades del mundo, mafias del fútbol, inteligencia artificial y nuevas formas de poder transnacional. “El fútbol siempre es un reflejo brutal de la vida y, en estos tiempos, de los cambios sociales, políticos y tecnológicos que estamos viviendo”, señaló Aguiar.

Del Mundial a la ficción policial

El escritor contó que parte de la inspiración surgió tras la gira internacional de Duelos por España en 2022, su regreso a Valencia como autor y, sobre todo, el impacto emocional del Mundial que ganó la Selección. “La felicidad colectiva de 2022 contrastaba con un mundo muy enrarecido políticamente. Había algo más para decir, algo que escribir desde ese clima”, relató.

A diferencia de Duelos, donde las vivencias personales pesaban más, el nuevo libro plantea un salto hacia una ficción policial plena.

“El personaje no soy yo. Joan tiene su vida, su editor, sus dilemas. Y al final del primer capítulo te avisa: ‘amigo, ahora sí vamos a la ficción’”, comentó entre risas.

En diálogo con Mejor Informado, el escritor habló sobre el origen del proyecto, la influencia del Mundial de Qatar, la herencia de Maradona y por qué el libro expande su universo más allá del papel.

Un título que dialoga con Maradona

El título generó reacciones inmediatas entre maradonianos: “la pelota no se mancha”. Pero Aguiar lo aclara: “Justamente, por eso se llama Pelota Manchada. Estamos diciendo lo mismo. Esa frase completa sigue con ‘yo me equivoqué y pagué’. Todos hemos manchado la pelota alguna vez, aun sabiendo que no debía hacerse”.

Una de las claves de esta propuesta es su estructura transmedia: el libro funciona como núcleo, pero la historia se expande en múltiples plataformas.

“Trabajo en comunicación, radio, redes, estrategias. Entonces pensé: ¿por qué un libro no puede desplegarse en otros lenguajes? Ya hay videos por ciudad, códigos QR, audios, documentos ficcionales y perfiles de personajes que interactúan en redes”, detalló.

Durante los próximos ocho meses se publicarán contenidos complementarios: banda sonora, materiales audiovisuales, crónicas apócrifas, informes periodísticos producidos por los propios personajes y piezas que amplían la trama.

Fútbol, poder y un mundo que cambia demasiado rápido

El autor también reflexionó sobre la trama de fondo del libro, donde el fútbol es la puerta de entrada a cuestiones más profundas: corrupción, algoritmos, big data, apuestas online y nuevas derechas globales.

“Hoy hay tecnologías que modelan la subjetividad y todavía no entendemos del todo cómo. Y vemos generaciones jóvenes atravesadas por las apuestas online, por la ansiedad digital. El fútbol, como siempre, es un espejo para entender la época”, sostuvo.

Para Aguiar, la novela es también una excusa para recordar algo esencial: “Cuando fuimos más felices, fue juntos, abrazándonos, poniendo el cuerpo, no a través de una pantalla. Y esa memoria también está en el libro.”

Una presentación que busca romper la lógica tradicional

La presentación del sábado será algo más que un encuentro literario: “No quiero adelantar demasiado, pero habrá música, proyecciones en pantalla gigante, actores, actrices y materiales inéditos. Va a ser una experiencia. La entrada es libre y gratuita. Y ojalá seamos felices un rato juntos y cara a cara”, invitó Aguiar.