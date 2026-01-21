La International Football Association Board (IFAB) organizó una nueva edición de la Annual Businnes Meeting (ABM), evento donde se puso en discusión una serie de nuevas reglas a implementar en el fútbol mundial por la FIFA, y que buscan optimizar el tiempo que se pierde en los partidos y darle más fluidez a los cotejos.

Junto a esto, también entran modificaciones en el VAR, que podría intervenir en otros sucesos dentro del partido, ya sea por segunda tarjetas amarillas, y tiros de esquina erróneos pero de revisación inmediata. El objetivo con esto es llegar a ajustes puntuales, seguir limitando su intervención, y mejorar la justicia deportiva sin sacarle ritmo al juego.

sigue en discución la ley Wenger que modificaría el fuera de juego

Así mismo, se buscará seguir dándole dinamismo al juego; se mantienen los 8 segundos de posesión de pelota en sus manos por parte del arquero, caso contrario se cobrará córner; y se buscará imponer un tiempo de diez segundos tanto en sustituciones como en laterales.

Otro de los puntos fue la atención médica. Los futbolistas que fueron asistidos deberán permanece fuera del campo de juego en un periodo fijo. Con esto, se busca desalentar simulaciones y cortes reiterados.

Por otro lado, sigue sobre la mesa el debate sobre la nueva ley de offside, denominada “Ley Wenger” en la busca modificar la nueva norma, indicando que un jugador solo estará adelantado si todo su cuerpo supera al último defensor, y no solo una parte del mismo. Esto podría aplicarse en la Premier League de Canadá en forma de prueba.

El Annual Business Meeting (ABM) fue un encuentro de carácter técnico y estratégico, celebrada en Londres y presidida por Noel Mooney, Director Ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Gales, definiendo las propuestas reglamentarias que serán elevadas en la Asamblea General Anual, que se realizará el 28 de febrero.