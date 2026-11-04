Neuquén movilizará a 400 jóvenes de toda la provincia para el encuentro con León XIV

400 jóvenes de distintos puntos de la provincia de Neuquén viajarán a Buenos Aires para participar de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina. La delegación partirá este domingo desde la capital provincial en siete colectivos y estará acompañada por referentes de los grupos parroquiales, sacerdotes y diáconos de la diócesis.

La organización está a cargo de la Pastoral de Juventud de Neuquén, que reunió a integrantes de comunidades de toda la provincia. El padre Alberto Lagos, asesor de ese espacio, resaltó en diálogo con Entretiempo por AM550 que la convocatoria surgió a partir de la iniciativa del obispo de la diócesis de Neuquén, monseñor Fernando Croxatto, y fue creciendo con la participación de distintas parroquias.

"Empezamos a contar y llegamos a un número de alrededor de 400 jóvenes que van a viajar a Buenos Aires junto con sus referentes y algunos sacerdotes que los acompañarán", explicó.

La cifra no incluye a otros movimientos de la diócesis, familias y personas que viajarán por sus propios medios, por lo que la presencia neuquina podría ser todavía mayor.

La partida será el domingo al mediodía desde la terminal de Neuquén, donde se reunirán las delegaciones para abordar los siete colectivos. El grupo llegará a Buenos Aires durante la madrugada del lunes y se dirigirá directamente al Monumento de los Españoles para participar de la misa.

Después de esa celebración, los jóvenes viajarán a Luján para visitar la basílica. Lagos explicó que la Virgen de Luján es la patrona de la Pastoral de Juventud de la diócesis y que quieren aprovechar la cercanía para compartir ese momento con quienes integran la delegación.

Los jóvenes neuquinos también visitarán Luján y participarán de una vigilia

El itinerario contempla además un encuentro con la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Buenos Aires, donde se encuentra el padre Diego Canales junto a otros sacerdotes. La intención es compartir una jornada entre comunidades y fortalecer el vínculo entre las iglesias de Neuquén y la capital del país.

"Queremos vivir como iglesias hermanas, la parroquia de allá y todos nosotros desde acá", señaló Lagos. Después de esa actividad, los jóvenes tendrán un tiempo de descanso y el martes, pasado el mediodía, regresarán al Monumento a los Españoles para participar de la vigilia.

El asesor de la Pastoral de Juventud destacó que la expectativa por la visita también se reflejó en la reacción de los chicos cuando trascendieron versiones sobre los problemas de salud del Papa y la posibilidad de que suspendiera el viaje. En lugar de desanimarse, los grupos propusieron reunirse para rezar por él.

"Quedamos bastante sorprendidos porque no se bajonearon, no se desanimaron. Al contrario, propusieron hacer algo para juntarnos a rezar por el Papa", recordó. Para Lagos, esa respuesta fue una muestra de la fe y el compromiso que sostienen las comunidades juveniles.

La visita de León XIV representa un acontecimiento histórico para la Iglesia neuquina

La llegada del pontífice tiene un significado especial para la comunidad católica argentina. La última visita de un Papa al país fue la de Juan Pablo II, en 1987. Por eso, Lagos consideró que el encuentro con León XIV representa una oportunidad histórica para toda la Iglesia.

"Con esta nueva llegada de León XIV a la Argentina, nosotros también vamos entusiasmados a acompañar, no solamente a los jóvenes, sino a toda la Iglesia, en lo que el Espíritu vaya suscitando durante estos días", expresó.

El sacerdote también puso el foco en la posibilidad de compartir la experiencia con personas de distintos lugares. "Hoy estamos llamados a encontrarnos y a unirnos", sostuvo. Y agregó que la sociedad sería diferente si todos pudieran trabajar por el bien común y buscar "al Dios de la vida, que se hace presente en lo sencillo".

La preparación del viaje también demandó un esfuerzo económico de cada comunidad. Durante los últimos meses, los grupos organizaron ventas, rifas y distintas actividades para reunir el dinero necesario para pagar los colectivos. Según Lagos, ese trabajo permitió que los jóvenes se involucraran y fortalecieran sus vínculos antes de partir.

"Valoramos muchísimo todo el esfuerzo que han hecho los grupos durante este tiempo. Se han esforzado muchísimo, haciendo ventas, rifas y todo lo que te imagines para poder solventar los gastos de los colectivos", destacó.

La experiencia en Buenos Aires será parte de un calendario de actividades que la Pastoral de Juventud sostiene durante todo el año, con misiones y encuentros en distintos santuarios de la provincia. Para Lagos, cada una de esas propuestas apunta a fortalecer la unidad y el encuentro entre los jóvenes de toda la diócesis.

La entrevista completa al padre Alberto Lagos: