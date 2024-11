El desconocido talento deportivo del gobernador Rolando Figueroa

En una distendida charla durante la presentación de la 49º edición de la Regata Internacional del Río Negro en los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti, se pudo conocer una divertida anécdota que tuvo como protagonista al gobernador Rolando Figueroa que incluye a Emmanuel Ginóbili y la Generación Dorada. La historia que contó Figueroa ocurrió durante una clínica de basquet realizada en Neuquén

“Estaba triste porque se habían juntado (la Generación Dorada) y no me llamaron. Entonces unos chicos me dan una pelota y me desafían a embocarla en el aro”, relató Figueroa ante su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, entre otros funcionarios provinciales. Figueroa notó que el aro estaba lejos para realizar el tiro. Sin embargo, los chicos le avisaron que tenía otro aro justo detrás de él. “Sin mirar, la emboqué”, dijo Figueroa sobre el "doble" que convirtió de espaldas al aro, lo que generó la risa de los presentes.

El hecho fue admitido por Julieta Corroza, ministra de Desarrollo Humano, Gobierno Locales y Mujeres, y comprobado fehacientemente con un video que agregó el gobernador en una historia en sus redes sociales.