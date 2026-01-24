Durante su estadía en Punta del Este, Amalia Granata volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un episodio que llamó la atención de quienes estaban presentes y, luego, de miles de usuarios en redes sociales. La diputada santafesina fue protagonista involuntaria de un momento incómodo que ocurrió en un comercio muy concurrido y que no tardó en generar repercusiones.

La situación tuvo lugar en una sucursal de Tienda Inglesa, uno de los supermercados más conocidos del balneario uruguayo. Allí, Amalia Granata se encontraba realizando una compra junto a su marido cuando, al momento de pagar, surgió un inconveniente que quedó registrado en una imagen que luego se viralizó.

El hecho fue dado a conocer por Pochi de Gossipeame, quien compartió la foto en sus redes sociales y explicó el contexto de lo ocurrido. Según relató, la operación de pago no fue sencilla y generó un momento de tensión en la caja del comercio, frente a otras personas que aguardaban su turno.

“Amalia Granata junto a su marido en Tienda Inglesa de Punta del Este. Pasó dos tarjetas rebotadas y recién a la tercera pasó, el marido mirando desde atrás…”, escribió Pochi de Gossipeame, aportando el detalle que encendió los comentarios y despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

En la imagen se puede ver a Amalia Granata con gesto serio, mientras su esposo observa la escena desde atrás, sin intervenir. Ese lenguaje corporal fue uno de los aspectos más comentados por los usuarios, que analizaron cada detalle del momento y sacaron sus propias conclusiones.

Como suele suceder con figuras públicas, el episodio fue interpretado de distintas maneras. Algunos usuarios relativizaron la situación y señalaron que se trata de algo cotidiano que puede ocurrirle a cualquier persona, incluso estando de vacaciones en Punta del Este.

Otros, en cambio, aprovecharon el episodio para especular y generar debate en redes sociales, recordando que cada movimiento de Amalia Granata suele estar bajo la lupa mediática. La viralización de la imagen volvió a demostrar el impacto que tienen las escenas mínimas cuando involucran a personajes conocidos.

Una vez más, lejos de la política y de los estudios de televisión, una situación común terminó convirtiéndose en noticia. El episodio dejó en claro que Amalia Granata sigue siendo una figura que genera repercusión constante, incluso en los momentos más cotidianos de su vida personal.