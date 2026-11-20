Una bicicleteada solidaria conectará Plottier con Senillosa este domingo 22 de noviembre para promover la donación voluntaria de sangre. La actividad será libre y gratuita, comenzará a las 10 en el Hospital de Plottier y tendrá como punto de llegada la Plaza España, después de pasar por la localidad vecina. La iniciativa es impulsada por el atleta Martín Zubiria, quien desde hace cinco años utiliza el deporte para acercar este mensaje a la comunidad.

La propuesta nació de una idea compartida con Marta Rosas, referente de la Escuela Municipal de Ciclismo de Plottier. En 2025, Zubiria había realizado el mismo trayecto, pero a pie y de manera individual, con salida desde el Hospital Bouquet Roldán de Neuquén, paso por el centro de salud de Plottier y llegada a Senillosa.

"El año pasado corrí desde Neuquén, saliendo del Hospital Bouquet Roldán, pasando por el Hospital de Plottier y terminando en Senillosa. Lo hice de forma individual", recordó. Después de aquella experiencia, Marta Rosas le propuso abrir la convocatoria para que más personas pudieran sumarse en bicicleta. "Me pareció una excelente idea y así fue como se generó todo", contó.

La fecha también tiene un significado especial: noviembre es el mes en el que se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, cada 9 de noviembre. La bicicleteada busca aprovechar esa referencia para reforzar un mensaje que, según Zubiria, necesita llegar a más personas.

El recorrido tendrá una parada en Senillosa y terminará en Plottier

La concentración será a las 10 en el Hospital de Plottier y la salida está prevista para las 10.30. Desde allí, los participantes pedalearán hasta Senillosa, donde serán recibidos por vecinos y representantes del municipio. El grupo hará una pausa para hidratarse y luego emprenderá el regreso a Plottier.

La jornada terminará en la Plaza España, con un encuentro para compartir un momento entre quienes acompañen la propuesta y la Escuela Municipal de Ciclismo

La jornada terminará en la Plaza España, con un encuentro para compartir un momento entre quienes acompañen la propuesta y la Escuela Municipal de Ciclismo. Zubiria destacó el respaldo de la intendenta de Plottier, Malena Resa, y del intendente de Senillosa, Lucas Páez, además de la colaboración de ambas municipalidades.

También agradeció el acompañamiento de Marta Rosas y sus alumnos, Defensa Civil y los equipos de Tránsito de las dos localidades. La organización prevé que los ciclistas circulen por la banquina y remarcó que el uso del casco será obligatorio para quienes participen.

Zubiria busca que la donación de sangre se convierta en un hábito

El vínculo del atleta con esta causa comenzó antes de sus campañas deportivas. Durante la pandemia, el padre de un amigo enfermó de cáncer y esa situación lo llevó a acercarse al banco de sangre de la Clínica Raña. Allí conversó con el equipo de Hemoterapia y comprendió la necesidad permanente de contar con donantes.

"Era donante esporádico. No me daba cuenta realmente de lo importante que era donar sangre hasta que, durante la pandemia, el papá de un amigo se enfermó de cáncer", relató. En 2022 comenzó a organizar una corrida que unió los hospitales de Neuquén, Plottier y Senillosa. Desde entonces, cada año busca una nueva forma de sostener la campaña.

El vínculo del atleta con esta causa comenzó antes de sus campañas deportivas

Para Zubiria, uno de los principales desafíos es que las personas no esperen una situación de urgencia para acercarse a donar. "No hay que esperar a que le pase algo a un familiar o a un conocido para acercarse", insistió. También pidió prestar atención a la donación de plaquetas, un componente que resulta fundamental para distintos tratamientos.

"Con un mínimo acto de amor, como donar sangre, que lleva media hora, se pueden generar muchas oportunidades de vida. Una donación puede salvar hasta cuatro vidas", expresó.

El atleta también recordó que el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado junto al Hospital Bouquet Roldán de Neuquén, distribuye sangre a distintos puntos de la provincia y necesita mantener reservas disponibles. Tanto los hospitales públicos como los centros privados dependen de la participación habitual de donantes.

En ese sentido, mencionó la importancia de reforzar las reservas del grupo cero positivo que necesita el Hospital Castro Rendón para sostener cirugías programadas y responder a emergencias. La disponibilidad de sangre también resulta clave ante accidentes y siniestros viales, especialmente durante los fines de semana largos.

Donar sangre requiere poco tiempo y no necesita turno previo

Zubiria explicó que muchas personas todavía tienen dudas sobre el procedimiento. La extracción dura alrededor de diez minutos, aunque el proceso completo puede llevar aproximadamente media hora, porque antes se realiza una entrevista para conocer el estado de salud del donante.

También aclaró que ya no es necesario concurrir en ayunas. Se puede comer algo liviano antes de la extracción, aunque hay que evitar el consumo de alcohol y tener en cuenta algunas condiciones, como la realización reciente de tatuajes, que pueden modificar la posibilidad de donar.

El atleta invitó a incorporar esta práctica a la vida cotidiana y remarcó que no hace falta ser deportista para participar de una campaña solidaria. Su propia rutina combina trabajo y actividad física, con temporadas dedicadas a la natación, el running o el ciclismo.

La convocatoria del domingo apunta justamente a unir esos dos objetivos: compartir una jornada deportiva y multiplicar la conciencia sobre una necesidad que atraviesa a todo el sistema de salud. La invitación está abierta a quienes quieran acompañar el recorrido entre Plottier y Senillosa, con bicicleta y casco, para sostener un mensaje que puede marcar la diferencia en la vida de otras personas.

La entrevista completa a Martín Zubiria: